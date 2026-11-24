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SARONNO – Racchette in mano per una buona causa: giovedì 26 novembre, a partire dalle 21, la palestra Aldo Moro di viale Santuario 13 farà da cornice al “Ping pong solidale“, un torneo a squadre promosso dall’Ad Tennis Tavolo Saronno.

L’obiettivo della serata va ben oltre la semplice sfida sportiva: l’intero incasso sarà infatti destinato al Centro aiuti per l’Etiopia Onlus, per finanziare i progetti umanitari che l’organizzazione porta avanti sul campo.

Proprio per privilegiare il divertimento e lo stare insieme rispetto alla competizione pura, gli organizzatori hanno puntato sulla formula a squadre.

Nel corso della serata, tra una partita e l’altra, sarà inoltre possibile acquistare dei panettoni solidali, un’idea pensata per anticipare gli acquisti natalizi e dare un aiuto economico aggiuntivo all’associazione.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini che desiderano trascorrere una serata in compagnia, unendo sport e beneficenza.

(foto d’archivio)

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