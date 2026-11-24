Calcio

SARONNO – Cambio in panchina all’Equipe Garibaldi, formazione impegnata nel girone V del campionato di Seconda categoria. La società ha comunicato di avere sollevato dall’incarico l’allenatore Cristian Melinte.

La società ha ringraziato il tecnico per il lavoro svolto sino a oggi, formulandogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera. Anche il direttore sportivo Angelo Monti ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento a Melinte per quanto fatto a favore del sodalizio. L’Equipe Garibaldi occupa attualmente il terzultimo posto in classifica con 10 punti, davanti a Calcio San Giorgio e Busto 81 e a una lunghezza dal Torino Club Marco Parolo. Nel comunicato la società non ha indicato il nome del nuovo allenatore.

Seconda categoria, girone V – Classifica: Vanzaghello 22, Union Villa Cassano 20, Arsaghese e Amor Sportiva 19, Pro Juventute 18, Calcio Olgiate, Lonate Ceppino e Amici dello Sport 17, Legnanese 16, Ardor 15, San Marco 14, Azzurra Mozzate 13, Torino Club Marco Parolo 11, Equipe Garibaldi 10, Calcio San Giorgio 8, Busto 81 5.

24112026