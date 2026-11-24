Calcio

ROVELLO PORRO – Appuntamento internazionale oggi, martedì 24 novembre, al centro sportivo di via Ariosto, dove alle 14 il Como Primavera affronterà i greci dell’Aek Atene in una sfida valida per la Uefa Youth League, la competizione europea riservata alle formazioni giovanili dei club. Per i lariani sarà un’altra occasione di confronto con il calcio internazionale, davanti al pubblico dell’impianto di Rovello Porro, ormai abituale sede delle partite casalinghe della formazione Primavera del Como.

Le due squadre si presentano all’appuntamento con un punto di differenza nella classifica generale della competizione. L’Aek Atene occupa infatti la diciannovesima posizione con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro partite disputate. Il Como è invece ventiquattresimo con 4 punti, ottenuti grazie a una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Una situazione che rende particolarmente importante il confronto di Rovello Porro, con entrambe le formazioni intenzionate a migliorare la propria posizione nella graduatoria europea. Il Como ha finora realizzato quattro reti, subendone cinque, mentre i greci hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati sei. La squadra lariana arriva inoltre dalla sconfitta casalinga subita sabato scorso contro il Sassuolo nel campionato Primavera 1. Un risultato che rende ancora più significativo l’appuntamento europeo, con l’opportunità di cercare un immediato riscatto.

La Youth League propone una classifica unica che comprende 36 formazioni, con alcune delle principali realtà del calcio giovanile continentale. Dopo quattro giornate guidano a punteggio pieno Real Madrid, Feyenoord e Slavia Praga, tutte con 12 punti. Tra le italiane, la Roma è undicesima con 7 punti, mentre Como e Inter condividono quota 4, rispettivamente al ventiquattresimo e ventottesimo posto. Più indietro il Napoli, ventinovesimo con 3 punti. Per gli appassionati di calcio del territorio, la sfida di oggi rappresenta dunque un’occasione per assistere da vicino a un confronto europeo, con calcio d’inizio alle 14 al centro sportivo di via Ariosto. lI Como, attualmente ventiquattresimo, è a un passo dalla zona qualificazione. Vincendo contro l’Aek Atene salirebbe a 7 punti e potrebbe entrare fra le prime 22 già dopo la quinta giornata.

Uefa Youth League, la classifica dopo quattro giornate

Real Madrid, Feyenoord, Slavia Praga 12 punti; Villarreal, Atletico Madrid 10; Psv Eindhoven, Viking, Porto 9; Liverpool 8; Borussia Dortmund, Roma, Paris Saint-Germain, Club Brugge, Sporting Lisbona, Lille 7; Lens 6; Betis Siviglia, Barcellona, Aek Atene 5; Stoccarda, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, Como, Aston Villa, Lask Linz, Manchester City, Inter 4; Napoli, Slovan Bratislava, Bodø/Glimt 3; Galatasaray 2; Lipsia 1; Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Sabah 0.

24112026