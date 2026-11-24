Calcio

ROVELLO PORRO – Tutto esaurito al centro sportivo Angelo Volontè di via Ludovico Ariosto, dove questo pomeriggio, martedì 24 novembre, oltre 400 spettatori hanno assistito alla sfida internazionale tra Como Primavera e Aek Atene, valida per la quinta giornata della Uefa Youth League. L’incontro, iniziato alle 14, si è concluso con il risultato di 1-1.

Nel primo tempo sono stati i lariani a costruire le occasioni più significative, sfiorando il vantaggio con Baralla e colpendo un palo al 23′ con un colpo di testa di Fustini. Le due squadre sono andate al riposo sullo 0-0.

La partita si è accesa nella ripresa: al 25′ i greci sono passati in vantaggio con un’incornata di Psyropoulos sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tre minuti più tardi il Como ha pareggiato grazie a Baralla, a segno su calcio di rigore per un fallo ai danni di Fustini.

Al 32′ il portiere lariano Sgarbi è stato decisivo respingendo un rigore calciato da Gkolfinos, mentre al 36′ Fustini ha avuto l’occasione per regalare la vittoria al Como, trovando però la pronta risposta del portiere ospite Sarakasidis.

Con questo pareggio il Como sale a 5 punti in classifica, mentre l’Aek Atene raggiunge quota 6. Per la formazione allenata da Gianluca Falsini sarà determinante l’ultima partita della fase a girone unico, in programma il 9 dicembre sul campo degli spagnoli del Betis Siviglia, per continuare a sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale.

Como-Aek Atene 1-1 (0-0)

COMO (3-5-2): Sgarbi; De Paoli, Grilli, Epifani (26′ st Pisati); De Paula, Arui (46′ st Ortelli), Baralla (46′ st Lembo), Andrealli, Broggian; Tigano (18′ st Cauli), Fustini.

A disposizione: Visentin, Canepari, Joao Gabriel, Ronchetti, Terranova. Allenatore: Gianluca Falsini.

AEK ATENE (4-3-3): Sarakasidis; Tampakoglou (47′ st Georgiou), Tsaramanidis, Psyropoulos, Rinnis; Frantzeskakis (40′ st Amanatidis), Skakic, Stergiaropoulos; Tsantilas, Gkolfinos, Pontikis (23′ st Sioutas).

A disposizione: Ioannou, Theodoridis, Ntampizas, Tsipourlianos, Marinos, Arnaoutis. Allenatore: Periklis Papapanagis.

Arbitro: Bence Csonka (Ungheria).

Marcatori: 25′ st Psyropoulos (A), 28′ st Baralla (C) su rigore.

Note: oltre 400 spettatori. Ammoniti De Paula, Tigano, Arui, Baralla e Broggian (C). Al 32′ st Sgarbi ha parato un calcio di rigore a Gkolfinos. Recupero 1′ pt, 3′ st.

(foto: una fase del match)

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