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CASTIGLIONE OLONA – Un nuovo mezzo a disposizione della comunità per facilitare gli spostamenti delle persone con fragilità e favorire l’accesso ai servizi del territorio. Nei giorni scorsi si è svolta la consegna di un veicolo destinato alle attività di accompagnamento, un’iniziativa pensata per sostenere la mobilità e l’autonomia di chi incontra maggiori difficoltà negli spostamenti quotidiani.

A darne notizia è stata l’Amministrazione comunale, che ha sottolineato il valore sociale del progetto e l’importanza di mettere a disposizione strumenti concreti per rispondere alle esigenze dei cittadini più vulnerabili. Il nuovo veicolo potrà contribuire a rendere più agevoli gli spostamenti delle persone che necessitano di assistenza, facilitando la partecipazione alla vita della comunità e l’accesso ai servizi locali.

Attraverso i propri canali social, il Comune ha espresso gratitudine per l’iniziativa, definendola un nuovo passo in un percorso che da anni produce risultati concreti a beneficio del territorio. La consegna del mezzo rappresenta dunque un ulteriore contributo alle attività di sostegno e inclusione sociale a Castiglione Olona, con particolare attenzione alle persone che hanno maggiori difficoltà a muoversi autonomamente.

24112026