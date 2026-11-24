Città

SARONNO – “Alla luce di quanto accaduto nell’ultimo mese, appare sempre più evidente come il progetto Isotta abbia rappresentato la vera scadenza politica attorno a cui si sono definiti gli equilibri della Giunta Pagani”.

Inizia così la nota, una vera e propria analisi della situazione politica di Saronno, condivisa nelle ultime ore da Saronno Civica.

“Lo dimostra la tempistica delle dimissioni dell’ex vicesindaco Cattaneo: un passo annunciato da tempo, ma rinviato fino all’approvazione di quello che la stessa Amministrazione ha più volte indicato come il progetto simbolo del proprio mandato. Solo dopo il via libera al comparto Isotta si è concretizzato il passaggio di consegne a Licata, che insieme alla Sindaca ha sostenuto e accompagnato il percorso proposto dall’attuatore.

Ma c’è di più, ed è un fatto di una gravità politica che non può passare sotto silenzio: l’assessore al bilancio porta lo schema di bilancio in Giunta e poi si sfila, lasciando ad altri l’onere di difenderlo davanti al consiglio comunale. Il bilancio è l’atto politico per eccellenza di un’Amministrazione, e il consiglio comunale è la prima istituzione della città, il luogo in cui si risponde ai cittadini del proprio operato. Abbandonare quel passaggio significa trattare l’aula come una formalità da sbrigare, non come la sede del confronto democratico che merita rispetto.

E il primo atto del suo successore è quello di portare in consiglio comunale, il 30 novembre, una variazione di bilancio senza convocare come da prassi la relativa Commissione perché secondo l’Amministrazione “non serve”.

Sono atteggiamenti che pesano più di mille parole e che la sindaca e la sua maggioranza non possono liquidare come un semplice avvicendamento!

Con l’ingresso in Giunta, Licata lascia il proprio ruolo in consiglio comunale per assumere un incarico operativo al fianco della sindaca. Una scelta che rende ormai esplicita una realtà politica sotto gli occhi di tutti: da oggi il progetto amministrativo e politico della città porta sempre più chiaramente il nome della coppia Pagani-Licata.

Per questo il rimpasto non può essere considerato una semplice redistribuzione di deleghe. È l’apertura di una nuova fase politica, nella quale ogni decisione sarà pienamente riconducibile all’attuale assetto di governo e alle sue responsabilità, in particolare quelle in capo al Partito Democratico, che detiene le cariche principali della Giunta (e, stando ai “bene informati”, anche della futura presidenza del consiglio comunale)

Ed è qui che la questione smette di essere soltanto amministrativa e diventa inevitabilmente politica.

Questa maggioranza si era presentata come il cambiamento. Aveva promesso discontinuità, partecipazione, condivisione. Si era proposta come l’alternativa a chi l’aveva preceduta, rivendicando per sé un metodo diverso e risultati migliori: è su questo metro, scelto da lei stessa, che oggi va misurata. Promesse ambiziose, che hanno alimentato aspettative altrettanto elevate. Ma quando alle parole non seguono scelte capaci di tradurre concretamente quel cambiamento, il divario tra aspettative e realtà diventa sempre più difficile da ignorare.

Metà mandato si avvicina e le domande fondamentali restano ancora senza una risposta chiara: qual è la visione di città che guida questa Amministrazione? Quale idea di sviluppo sta orientando le scelte che disegneranno il futuro di Saronno?

Le emozioni possono aiutare a vincere un’elezione, ma non possono sostituire una visione politica; non basterà più evocare il cambiamento o raccontare il futuro. Sarà necessario dimostrarlo con atti concreti, risultati tangibili e una progettualità capace di coinvolgere l’intera città, non soltanto la destinazione dell’area ex Isotta che sta monopolizzando il dibattito pubblico e sul cui assetto definitivo, ampiamente migliorabile, ancora manca un confronto aperto con i cittadini.

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