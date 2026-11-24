Cronaca

LAZZATE – Due confezioni di un potente antidolorifico oppioide erano state prenotate in una farmacia di Lazzate. Lo scontrino della prenotazione è tra quanto sequestrato dai carabinieri venerdì 13 novembre, dopo l’arresto di un 45enne egiziano in una farmacia del centro di Lentate sul Seveso. Un connazionale 53enne, che secondo i militari lo aspettava in auto per dargli supporto, è stato denunciato.

A dare l’allarme è stata la titolare della farmacia di Lentate. In mattinata il 45enne aveva presentato una ricetta del Servizio sanitario nazionale per ritirare due confezioni del farmaco. La farmacista si è insospettita per alcune irregolarità nella prescrizione tra cui errori nel timbro medico e l’incongruenza tra dati anagrafici e codice fiscale. Il medicinale non era disponibile, così ha invitato l’uomo a ripassare nel pomeriggio e ha avvisato i carabinieri.

Quando il 45enne è tornato in farmacia, intorno alle 18, i militari lo hanno fermato. All’esterno hanno bloccato anche il 53enne. Durante le perquisizioni i carabinieri hanno trovato 14 compresse di un antidolorifico oppioide e 3 compresse di un farmaco antiepilettico, 13 ricette rosse (riconducibili ai Servizi sanitari delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna) già precompilate con prescrizioni del medesimo oppioide e timbri contraffatti di ignari medici, 28 ricette rosse dell’Emilia-Romagna ancora in bianco, uno scontrino di prenotazione per ulteriori due confezioni dello stesso farmaco presso una farmacia di Lazzate, 161 euro in contanti, agende con appunti e uno smartphone.

I due uomini sono indagati in concorso per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale e ricettazione. La Procura di Monza ha disposto il trasferimento del 45enne nel carcere di Monza. Il 53enne è stato denunciato a piede libero.

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