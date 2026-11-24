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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 23 novembre, ci sono la scomparsa di Dionigi Gioia, nonno del quindicenne Alessio Colletti, un incidente stradale nel sottopasso di via Primo Maggio e la novità per i pendolari che utilizzano Google Maps per organizzare i propri viaggi in treno.

È morto sabato 21 novembre, a 82 anni, Dionigi Gioia, conosciuto come Gigi. Era il nonno di Alessio Colletti, il quindicenne saronnese morto lo scorso luglio dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno. Ricoverato da tre settimane all’ospedale di Saronno, si è spento circondato dalla moglie e dalle figlie. La figlia Elena, mamma di Alessio, lo ha ricordato come un grande uomo, lavoratore, padre e nonno. La famiglia raccoglierà le poesie che Gigi aveva scritto per il nipote, con l’intenzione di realizzare un libricino in memoria di entrambi. Il funerale sarà celebrato martedì 24 novembre alle 15.30 nella chiesa Prepositurale.

Una Chevrolet Spark si è ribaltata all’imbocco del sottopasso di via Primo Maggio, a Saronno, poco dopo le 8.30 di domenica 22 novembre. La conducente, una ragazza di 20 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto mentre si avvicinava al sottopasso, urtando i paletti parapedoni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. La giovane, che ha collaborato con i soccorritori, è stata accompagnata all’ospedale di Saronno in codice verde. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Una novità importante per i pendolari: Trenord ha integrato su Google Maps i dati in tempo reale sulla circolazione dei propri treni. Gli utenti possono consultare gli orari effettivi di arrivo alle fermate e a destinazione, verificare le coincidenze, conoscere eventuali modifiche al servizio e individuare soluzioni alternative in caso di problemi. L’integrazione consente di pianificare gli spostamenti combinando il treno con altri mezzi di trasporto. Trenord è il primo operatore ferroviario in Italia a rendere disponibili sulla piattaforma di Google i dati aggiornati durante il viaggio.

La rissa avvenuta sabato sera in via Garibaldi, con due giovani feriti e sei persone denunciate, ha suscitato anche la reazione di Novella Ciceroni, capogruppo di Obiettivo Saronno. La consigliera ha raccontato che la figlia era in centro con alcuni compagni di classe e ha assistito allo scontro, durante il quale sarebbe stato anche devastato un bar. Ciceroni ha collegato l’episodio alla recente campagna comunale contro i pedinamenti, con cartelli che invitano a seguire alcune precauzioni, e ha chiesto all’amministrazione di valutare provvedimenti più incisivi per la sicurezza serale in città.

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