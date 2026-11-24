Meteo Saronno: nebbia al mattino, pioggerellina la sera
24 Novembre 2026
SARONNO – Giornata caratterizzata da banchi di nebbia nelle ore più fredde, in dissolvimento nel corso della mattina, seguita da un pomeriggio con cielo a tratti nuvoloso e un aumento della probabilità di pioggia verso la sera.
Questa mattina la nebbia limiterà la visibilità fino alle ore centrali, poi le nubi si alterneranno a schiarite con temperature contenute: minime attorno ai 5 gradi e massime intorno ai 10 gradi, con i valori più alti attesi verso le 12 e le 13. Nel corso del pomeriggio il cielo resterà variabile, senza fenomeni significativi, ma attenzione alla serata quando la probabilità di precipitazioni cresce in modo sensibile.
Le piogge previste saranno comunque deboli: l’accumulo giornaliero stimato resta di pochi decimi, circa 0,4 millimetri, con piovaschi più probabili dalla prima serata e nella notte. Venti generalmente deboli o al più moderati, senza particolare intensità.
Anticipazione per domani: peggioramento più marcato con calo delle temperature (massima intorno agli 8 gradi) e piogge più abbondanti, oltre i 26 millimetri complessivi.
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