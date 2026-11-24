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SARONNO – I lavori per la nuova sede della Polfer nella stazione di piazza Cadorna sono in fase di conclusione. È l’aggiornamento diffuso da Ferrovienord martedì 24 novembre, in occasione della conferenza stampa in Regione Lombardia sulla sicurezza nelle stazioni. Una buona notizia che però non dà alla città l’informazione più attesa ossia quella della data di attivazione del servizio.

Tutto è iniziato nel 2023 quando a chiedere una presenza stabile della Polizia ferroviaria in stazione era stato l’allora sindaco Augusto Airoldi. C’erano state lettere e incontri e una condivisione della necessità da parte della Prefettura anche alla luce dell’elevato numeri di viaggiatori che rendono la stazione di Saronno la seconda della Lombardia.

Ilaria Pagani aveva ribadito la richiesta in Prefettura nel giugno 2025, pochi giorni dopo l’elezione. La conferma era arrivata il 21 ottobre a Varese, alla riunione convocata dal prefetto Salvatore Rosario Pasquariello. Ferrovienord aveva già individuato i locali e li prevedeva pronti entro fine anno. Per l’avvio del servizio restavano da definire gli ultimi aspetti organizzativi.

Il calendario è però cambiato più volte. Nel febbraio 2026 il sottosegretario Nicola Molteni aveva parlato di “un iter avanzato anche se non ancora concluso”. A marzo era arrivata l’indicazione su dove sarebbero sorti gli uffici al piano terra, lungo la banchina del binario 1. Il calendario di allora prevedeva la fine dei lavori a luglio. A giugno Pagani aveva riferito in commissione Commercio e Sicurezza che alcuni problemi pratici avevano rallentato l’intervento e che erano stati risolti. Per l’arrivo degli agenti, la sindaca indicava la fine dell’estate.

Ora a fine novembre l’aggiornamento di Ferrovienord riguarda ancora i lavori in corso mentre i viaggiatori, continuano ad apprezzare i controlli e i pattugliamenti realizzati nello scalo, e chiedono, insieme al mondo politico, che invece di soluzioni tampone ci sia un presidio costante nello scalo centrale di piazza Cadorna.

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