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SARONNO – Centrotrentacinque alberi abbattuti negli ultimi dieci mesi, 229 nuove piantumazioni in programma, 763 potature e circa 400 alberi sottoposti a valutazioni, di cui 127 particolarmente approfondite. Sono i numeri del bilancio della gestione del verde pubblico cittadino illustrati nella serata di lunedì 23 novembre, durante l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale, con l’intervento dell’agronomo Andrea Tovaglieri.

Abbattimenti e nuove piantumazioni

Particolarmente significativo il confronto tra il numero degli abbattimenti effettuati dall’inizio dell’anno e quello delle nuove piantumazioni previste dalla gara dell’Amministrazione comunale. A fronte dei 135 esemplari rimossi per ragioni di sicurezza, è prevista la messa a dimora di 229 nuovi alberi, con un saldo positivo atteso di 94 esemplari.

“Ogni abbattimento purtroppo ha comportato un sacrificio, nel senso che è un dispiacere vedere una pianta che in qualche modo viene tolta dal territorio del Comune di Saronno”, è stato sottolineato dall’ispettore ambientale Gianluca Moro tra i relatori della serata con l’assessore Mauro Lattuada e il consigliere comunale con delega al verde Simone Galli durante la serata, ricordando come la decisione di abbattere sia stata assunta quando le valutazioni tecniche non consentivano di garantire le condizioni minime di sicurezza.

Il numero delle nuove piantumazioni potrebbe inoltre aumentare rispetto alla prima stima effettuata sulla base delle risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione.

Non solo nuovi alberi: tre anni di manutenzione e irrigazione

Dietro il numero dei 229 nuovi alberi c’è una precisa scelta dell’Amministrazione comunale. L’investimento complessivo, stimato tra i 200 e i 240 mila euro, non riguarda soltanto l’acquisto e la messa a dimora degli esemplari, ma prevede anche l’obbligo per i vivaisti di garantire la manutenzione e le bagnature per almeno tre anni. Un cambio di rotta rispetto al passato, quando le garanzie si fermavano a 90 giorni e la mortalità delle nuove piante nei primi anni superava il 30%. Come spiegato durante la serata, si è preferito piantare qualche albero in meno ma investire maggiori risorse per garantirne l’attecchimento e la sopravvivenza, soprattutto durante i periodi di siccità estiva.

Potature e controlli: il peso di dieci anni di manutenzioni carenti

Non solo abbattimenti e nuove piantumazioni. Nel corso della serata Tovaglieri ha fornito un resoconto degli interventi di manutenzione e monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino. “Da gennaio abbiamo potato 763 piante, abbiamo valutato circa 400 alberi ma 127 in maniera approfondita”, ha spiegato l’agronomo.

L’elevato numero di potature, secondo quanto illustrato durante l’incontro, è legato alla necessità di rimediare a circa dieci anni di interventi mancati o eseguiti in maniera non corretta, che hanno favorito lo sviluppo di carie del legno e determinato carichi sbilanciati nelle chiome degli alberi lungo i viali cittadini.

Per ciascuno dei 127 alberi sottoposti a valutazioni approfondite viene predisposta una scheda con la geolocalizzazione e l’individuazione delle eventuali criticità nelle diverse parti della pianta, dal colletto al fusto fino alla chioma. Viene quindi assegnata una classe di propensione al cedimento (Cpc).

Si tratta di una classificazione che va dalla A, corrispondente a una propensione al cedimento trascurabile, alla D, che indica una situazione estrema, nella quale non è possibile ridurre la propensione al cedimento a livelli accettabili attraverso interventi conservativi e si rende quindi necessario l’abbattimento. L’agronomo ha illustrato anche gli strumenti utilizzati per le indagini, dal resistografo, che permette di verificare la consistenza del legno, alle tomografie soniche ed elettriche, fino alle prove di trazione.

Verde privato, verso la revisione del regolamento

Spazio anche alla gestione del verde nelle proprietà private e, in particolare, alle criticità dell’attuale regolamento comunale, per il quale Tovaglieri ha avanzato proposte di revisione e semplificazione. “Il criterio è questo: tu abbatti, tu compensi. Che sia monetariamente o che sia con nuovi impianti devi compensare. Il problema è che non è chiaro il meccanismo”.

Attualmente la compensazione può avvenire attraverso nuove piantumazioni, garantite da una fideiussione che viene svincolata dopo la realizzazione degli interventi previsti, oppure attraverso una monetizzazione. Per chi non ha spazio per mettere a dimora un nuovo albero è prevista una compensazione economica di 500 euro, destinata a un fondo utilizzato per le piantumazioni.

Tra le criticità evidenziate dall’agronomo c’è proprio la monetizzazione forfettaria di 500 euro per ogni albero abbattuto: una cifra che non tiene conto delle caratteristiche dell’esemplare rimosso e che viene applicata indistintamente al cittadino con un piccolo giardino e al grande operatore immobiliare, pur avendo un peso economico molto diverso per i due soggetti.

A questo si aggiunge il rischio che procedure troppo complesse e onerose inducano alcuni cittadini a effettuare abbattimenti senza autorizzazione.

Tra le proposte di revisione del regolamento figurano quindi la semplificazione delle procedure, la definizione di criteri più oggettivi e l’introduzione di indicatori di performance (Kpi) per monitorare l’efficacia della gestione del verde privato. Dal numero delle domande ricevute ai tempi di evasione delle pratiche, dal numero degli abbattimenti autorizzati alle compensazioni effettuate, fino all’effettivo attecchimento degli alberi piantati in sostituzione di quelli abbattuti.

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