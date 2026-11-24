Città

SARONNO – Un gemellaggio nato dalla condivisione dei valori dello sport e diventato, nel corso degli anni, una sincera amicizia. È con affetto e commozione che il Club Biancoceleste di Saronno ricorda Dante Bellazzi, storico presidente del Vigevano Club, scomparso a 68 anni.

Bellazzi guidava il sodalizio vigevanese dal 1987 e il prossimo anno avrebbe raggiunto il traguardo dei 40 anni di presidenza. Una vita caratterizzata dall’impegno nell’associazionismo, dalla passione sportiva e dalla capacità di creare occasioni di incontro e condivisione.

Il legame con Saronno risale al 2007, quando proprio nella città degli amaretti nacque il gemellaggio tra i due club, suggellato ufficialmente l’anno successivo a Vigevano. Alla base dell’iniziativa l’amicizia e la piena condivisione dei valori sportivi sostenuti dai due sodalizi. Da allora, ogni occasione d’incontro ha contribuito a consolidare un rapporto che è andato ben oltre il tifo e che ha saputo resistere al trascorrere del tempo.

Nel ricordare il proprio presidente, il Vigevano Club ne ha sottolineato l’impegno nell’associazionismo soprattutto nel sodalizio sportivo, “cui ha impresso la sua impronta generosa, appassionata e battagliera, il suo tratto di organizzatore infaticabile di iniziative sportive e sociali e anche di necessarie battaglie di opinione”.

Anche da Saronno arriva dunque un saluto a Dante Bellazzi, nel ricordo di una persona aperta e disponibile, capace di fare della passione sportiva un’occasione per costruire amicizie autentiche e durature.

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