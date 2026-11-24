Cronaca

SARONNO – Si avvicinano agli automobilisti mentre stanno pagando il parcheggio, li distraggono con alcune domande e sottraggono loro la carta di pagamento facendo credere che sia rimasta all’interno del parcometro. È la dinamica dei furti segnalati negli ultimi giorni a Saronno che ha spinto Saronno Servizi a diramare un avviso rivolto a tutti gli automobilisti.

Le segnalazioni sono arrivate a partire da venerdì 20 novembre e riguardano la zona di via Pola e via Ramazzotti. Per uno degli episodi è già stata sporta denuncia.

Secondo quanto ricostruito sulla base delle segnalazioni raccolte da Saronno Servizi, chi ha avvicinato gli automobilisti avrebbe approfittato proprio del momento del pagamento della sosta per distrarli e impossessarsi delle loro carte.

Da qui l’invito a prestare la massima attenzione anche durante il pagamento del parcheggio.

“Si ricorda di tenere sempre sotto controllo la propria carta durante il pagamento e di non consegnarla a sconosciuti. In caso di sospetta sottrazione, occorre contattare immediatamente la banca o l’emittente per bloccare la carta e rivolgersi alle forze dell’ordine” spiegano da Saronno Servizi.

La società invita inoltre chiunque abbia subito un furto o abbia assistito a un episodio analogo a segnalarlo tempestivamente alle forze dell’ordine. Per facilitare le verifiche è importante fornire indicazioni il più possibile precise sulla via, sull’orario e, se possibile, sul parcometro interessato.

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