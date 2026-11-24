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SARONNO – Dalle aule del Collegio Arcivescovile Castelli al 26° piano del Pirellone, a Milano, per un appuntamento dedicato alla valorizzazione della tradizione gastronomica regionale. Protagonisti gli studenti della classe seconda dell’indirizzo alberghiero dell’istituto saronnese, che – recentemente – hanno preparato e servito il buffet in occasione della presentazione della prima legge regionale per la salvaguardia della cucina tipica lombarda.

Il provvedimento, approvato il giorno precedente dal Consiglio regionale della Lombardia, punta a tutelare e valorizzare le ricette, i prodotti e le tradizioni gastronomiche del territorio, riservando particolare attenzione anche alla formazione dei giovani e al ricambio generazionale nel settore della ristorazione. Per gli studenti del Castelli si è trattato di un’importante esperienza formativa, con la possibilità di mettere in pratica le competenze acquisite a scuola in un contesto istituzionale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici e giornalisti specializzati.

Il buffet ha proposto ricette e ingredienti della tradizione lombarda, con uno spazio dedicato anche a una specialità saronnese: il Marmott, il pane dolce locale riportato alla produzione proprio grazie a un progetto di filiera sviluppato all’interno del Collegio. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per sottolineare il ruolo degli istituti alberghieri nella trasmissione delle tradizioni culinarie e nella preparazione delle nuove generazioni di professionisti della ristorazione.

Soddisfazione è stata espressa dal Collegio Arcivescovile Castelli, che attraverso i propri canali social ha ringraziato Regione Lombardia per l’invito e la fiducia accordata alla scuola, rivolgendo un particolare apprezzamento agli studenti per l’impegno dimostrato. Un’esperienza che ha portato l’Alberghiero saronnese al centro di un appuntamento regionale, coniugando formazione professionale, valorizzazione dei prodotti locali e promozione delle tradizioni gastronomiche lombarde.

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