Città

SARONNO – “Mentre il dibattito politico cittadino si concentra su strumentalizzazioni e ricostruzioni fantasiose, desideriamo portare l’attenzione su un tema di grande importanza per Saronno”.

Inizia così la nota diffusa da Francesco Ricca di Azione nelle utlime ore.,

Il 20 novembre abbiamo celebrato la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Una ricorrenza importante e l’occasione per ribadire la vocazione educativa della nostra città, uno dei suoi principali punti di forza.

Saronno rappresenta un riferimento per il territorio grazie ai suoi asili e alle scuole di ogni grado, alle società sportive, alle associazioni e a una comunità di bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti ed educatori attiva e partecipe.

Il ruolo dell’Amministrazione è prendersi cura di questo patrimonio: ascoltare chi lavora ogni giorno nei servizi, sostenere le famiglie, valorizzare le competenze e creare le condizioni per innovare.

Va in questa direzione il percorso avviato dall’Istituzione Zerbi, sotto la presidenza di Fiorenza Ricciardi. Un lavoro che intende tenere insieme qualità pedagogica e sostenibilità organizzativa. La salvaguardia dell’offerta educativa, la valorizzazione del personale e la sperimentazione di nuovi modelli pedagogici sono parti di una stessa visione: rendere l’Istituzione Zerbi un punto di riferimento per l’educazione nella fascia 0-6 anni.

A questo percorso si affianca il potenziamento del servizio di psicologia scolastica, attraverso un modello più integrato, un maggior numero di ore affidate a professionisti qualificati e il coinvolgimento di più scuole. Investire sulla salute mentale significa offrire ascolto e strumenti ai bambini e agli adolescenti, ma anche sostenere insegnanti, educatori e famiglie nell’affrontare fragilità e difficoltà che non possono essere ignorate.

Un altro passo importante è l’individuazione del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una figura chiamata ad ascoltare, osservare, raccomandare e segnalare, offrendo un ulteriore punto di tutela ai minorenni saronnesi e alle loro famiglie. Il servizio di psicologia scolastica e il garante sono progetti promossi dall’assessore Matteo Fabris all’interno di un piano di interventi rivolti al benessere e alla prevenzione.

Anche lo sport appartiene pienamente a questa visione. Si tratta di uno spazio educativo, di inclusione e di partecipazione. Per questo, attraverso il lavoro del consigliere delegato Matteo Sabatti al fianco dell’assessore allo sport, vogliamo rafforzare il dialogo con le società sportive, valorizzare il volontariato, migliorare progressivamente gli impianti e rendere la pratica sportiva sempre più accessibile, in particolare alle nuove generazioni.

Educazione, sport e salute mentale sono elementi chiave di una visione politica, quella che tentiamo di promuovere e di adottare come Azione e Insieme per Crescere, per cui solo investendo con forza sulla crescita delle persone si può, di conseguenza, far crescere la città.

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