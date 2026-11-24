Cronaca

SARONNO – Ancora un furto di bicicletta in città, questa volta in via Gaudenzio Ferrari, nella zona alle spalle della stazione ferroviaria. A denunciarlo è la proprietaria, che ha lanciato un appello sui social nella speranza che qualcuno possa riconoscere il mezzo e aiutarla a recuperarlo. Il furto è avvenuto in mattinata. Si tratta di una bicicletta rosa, facilmente riconoscibile per la scritta «Gloria» sul telaio e per la presenza di un seggiolino nero per bambini montato nella parte posteriore. «Questa mattina – l’episodio è del fine settimana scorso – mi hanno rubato la bicicletta in via Gaudenzio Ferrari a Saronno. È rosa e ha una scritta “Gloria” sulla canna, con un seggiolino nero da bambini agganciato sulla parte posteriore», si legge nel messaggio pubblicato su Facebook. La proprietaria invita chiunque dovesse avvistare la bicicletta o riconoscerla a mettersi in contatto con lei attraverso i social.

L’episodio riporta l’attenzione su un problema particolarmente sentito a Saronno. I furti di biciclette sono infatti una piaga ricorrente, con numerose segnalazioni anche negli ultimi tempi. Tra le aree maggiormente interessate figura quella della stazione ferroviaria, dove molti pendolari lasciano quotidianamente i propri mezzi, ma episodi analoghi vengono segnalati anche in altre zone della città.

L’appello punta ora sulla collaborazione dei cittadini, nella speranza che la descrizione del mezzo e soprattutto il particolare seggiolino posteriore possano facilitarne il ritrovamento.

24112026