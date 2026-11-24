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SARONNO – È dalla città degli amaretti che viene coordinato il servizio di vigilanza delle 125 stazioni della rete Ferrovienord, lungo la quale sono installate circa 3mila telecamere. A Saronno ha infatti sede il posto centrale di vigilanza, operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, che coordina l’attività delle guardie giurate impegnate negli scali ferroviari e raccoglie le immagini del sistema di videosorveglianza.

Un ruolo centrale per la sicurezza ferroviaria emerso martedì 24 novembre durante la conferenza stampa in Regione Lombardia in cui Ferrovienord ha presentato una nuova iniziativa: la possibilità per questure e comandi di polizia locale di accedere direttamente alle immagini delle telecamere delle stazioni.

Sono già 15 le realtà territoriali che hanno sottoscritto la convenzione. Si tratta delle questure di Como, Monza e Varese e dei comandi di polizia locale di Canzo, Castano Primo, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cormano, Cusano Milanino, Locate Varesino, Mariano Comense, Seveso, Vanzaghello-Turbigo, Varedo e Varese. Nell’elenco non figura il comando di polizia locale di Saronno. Ferrovienord ha comunque precisato che molti altri comuni hanno già manifestato interesse per l’iniziativa.

Come funziona il nuovo sistema

Il sistema, denominato Svi-Web, permette alle realtà convenzionate di accedere alle immagini delle telecamere attraverso un comune browser Internet, con credenziali dedicate e un sistema di autenticazione a più fattori. È possibile consultare le registrazioni dei sette giorni precedenti e tornare indietro fino a 24 ore nella visualizzazione dei flussi in diretta. Attualmente è in fase di sperimentazione anche l’accesso da smartphone e tablet.

“La sicurezza dei cittadini – spiega l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – passa anche dalla capacità di prevenire e contrastare tempestivamente situazioni di pericolo e illegalità. Mettere a disposizione delle forze dell’ordine le immagini del sistema di videosorveglianza ferroviaria significa dotare chi opera quotidianamente sul territorio di uno strumento tecnologico in più, rendendo più efficaci i controlli e più rapidi gli interventi.”

Dal 2023 Regione Lombardia ha sottoscritto 13 accordi “Stazioni sicure”, coinvolgendo complessivamente sei province e 72 comuni.

Anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente ha auspicato un ampliamento dell’iniziativa, con il coinvolgimento di altri comuni e comandi di polizia locale.

“Le prime quindici adesioni rappresentano un segnale importante di attenzione da parte dei territori e confidiamo di poter sottoscrivere a breve altri accordi”, ha sottolineato il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna.

Tremila telecamere e 500 punti per chiedere aiuto

Sono circa 3mila le telecamere installate lungo i 336 chilometri della rete Ferrovienord, che conta 125 stazioni nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Le immagini confluiscono nel posto centrale di vigilanza di Saronno, dove una guardia giurata può contattare le forze dell’ordine in caso di necessità. Le registrazioni possono inoltre essere messe a disposizione delle forze dell’ordine e della magistratura a supporto delle indagini.

Nelle stazioni sono presenti anche 500 Help Point, dispositivi attraverso i quali i viaggiatori possono chiedere informazioni, assistenza sanitaria o interventi per la propria sicurezza. Tutti gli scali sono inoltre dotati di impianti antintrusione e antincendio.

Saronno tra le sette stazioni con vigilanza fissa

Le guardie giurate coordinate dal posto centrale di vigilanza di Saronno si occupano dell’apertura e della chiusura delle stazioni, dell’attivazione a distanza di ascensori e scale mobili, dei servizi ispettivi e di pronto intervento. Effettuano inoltre servizi programmati di assistenza alle persone con ridotta mobilità.

Saronno è una delle sette stazioni in cui è attivo un servizio di vigilanza fissa, insieme a Milano Bovisa, Milano Cadorna, Seveso, Como Lago, Varese e Busto Arsizio.

“La tecnologia è una componente di questo impegno: il suo valore sta nella possibilità di affiancare chi opera sul territorio, per offrire maggiore tutela ai viaggiatori e al personale ferroviario e preservare con efficacia gli spazi delle nostre stazioni”, ha spiegato il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti.

La collaborazione con la Polfer

Dal gennaio 2013 è in vigore anche una convenzione tra Ferrovienord e Polfer che prevede lo scambio di informazioni e la messa a disposizione di strumenti logistici e tecnologici a supporto delle attività di vigilanza. La polizia ferroviaria può già accedere alle immagini delle telecamere dell’intero ramo Milano da Milano Centrale, Milano Bovisa e Varese.

Nel novembre 2025 è stata inaugurata la nuova sede della Polfer a Milano Cadorna, dove la presenza della polizia ferroviaria è garantita dalle 7 all’una di notte.

Per quanto riguarda Saronno, Ferrovienord ha annunciato che sono in fase di conclusione i lavori per la nuova sede della Polfer nella stazione di piazza Cadorna, senza però fornire indicazioni sulla data di attivazione del servizio.

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