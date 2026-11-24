Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia sul tema della sicurezza dopo gli ultimi fatit di cronaca e le proposte dell’Amministrazione.

Dopo le segnalazioni di pedinamenti nella zona della stazione e in centro, leggiamo che Comune di Saronno affiggerà cartelli con consigli rivolti alle donne. Tra le indicazioni annunciate in conferenza stampa c’è anche quella di fingere una telefonata. Ecco, su una cosa siamo d’accordo: la telefonata può anche essere finta, il presidio della città dev’essere vero!

Una donna che torna dal lavoro e si accorge di essere seguita ha tutto il diritto di trovare indicazioni utili. Ha soprattutto il diritto di sapere che cosa farà il Comune perché quel tragitto sia più sicuro. Dove saranno le pattuglie nelle ore in cui arrivano le segnalazioni? Quali percorsi dalla stazione saranno meglio illuminati? Chi interverrà, e con quali risorse?

Intanto ai residenti si chiede di vigilare sul quartiere con il controllo di vicinato. Ai commercianti si chiede di prestare attenzione a ciò che accade in strada. Tutte collaborazioni che possono servire, se dietro c’è qualcuno pronto a intervenire. Altrimenti manca solo il corso comunale di autodifesa, magari con esame finale in piazza Cadorna. Ma chi ha paura di tornare a casa merita una risposta seria. E non basta certo la pur lodevole solidarietà individuale come nel caso della signora scippata della sua borsa in Via San Giuseppe poche sere e fa e soccorsa da una coppia di saronnesi cui va il nostro plauso. Ci vogliono interventi incisivi e strutturali che solo le istituzioni possono mettere in campo.

All’assessore ai Servizi sociali riconosciamo il lavoro sulla prevenzione. È un impegno che va portato avanti e che darà frutti nel tempo. Proprio per questo serve un piano operativo per la sicurezza di oggi. Finora la maggioranza ha spiegato ai saronnesi che cosa possono fare loro. È ora che spieghi che cosa intende fare lei.

Le proposte noi di Forza Italia le abbiamo messe sul tavolo da tempo.

Polizia ferroviaria in stazione. Abbiamo proposto in tempi non sospetti (la nostra mozione sulla sicurezza fa testo) che il Comune trattasse con Fnm per individuare e mettere a disposizione i locali per la Polfer. Mentre la maggioranza concentrava la propria attenzione solo sulle piste ciclabili, per fortuna Regione Lombardia è intervenuta attraverso FNM. Ora la Giunta dica a che punto siamo e quali tempi ci sono per avere un presidio operativo.

Caserma dei Carabinieri nel retrostazione. Nell’area in cui il piano dell’ex Isotta Fraschini prevede una scuola, noi proponiamo di insediare la caserma. A nostro giudizio, destinare quello spazio a una scuola è una scelta urbanistica sbagliata. Quella posizione offre l’opportunità di garantire un presidio stabile a ridosso della stazione, in un punto in cui la città ne ha bisogno. È una proposta seria, da discutere con l’Arma, le istituzioni competenti e il proprietario dell’edificio.

Nucleo operativo della Polizia locale in centro. Proponiamo di istituire in corso Italia o in un’altra sede centrale un presidio fisso della PL, una struttura ben visibile, con insegna luminosa e pattuglie a piedi nelle fasce orarie più critiche. La sede serve se consente agli agenti di essere più presenti nelle strade, ai cittadini di trovare un riferimento riconoscibile e fungerà da deterrente nei confronti dei malintenzionati

Più spazio per la Guardia di Finanza. Proponiamo di verificare la ristrutturazione del piano inferiore dell’attuale caserma e aprire un confronto con il Comando per rafforzare l’organico a Saronno. Si valuti anche la possibilità di impiegare i Baschi Verdi, alla luce delle segnalazioni di spaccio nella zona della stazione.

Illuminazione e videosorveglianza con un piano e un bilancio. Si parta dai percorsi più critici tra stazione, retrostazione e centro. Si definiscano priorità, costi e tempi, programmando gli interventi in base alle risorse disponibili a bilancio e sfruttando i bandi regionali che mettono a disposizione fondi mirati. Si valuti anche l’uso dell’intelligenza artificiale per segnalare agli operatori situazioni da verificare, con controllo umano e nel rispetto della privacy. Alla fine conta chi riceve la segnalazione e chi può intervenire.

Alla maggioranza chiediamo di portare in Consiglio un piano con sedi, risorse, turni e scadenze. E di rispondere a una domanda molto concreta. Quando una pendolare scende dal treno al buio e imbocca la strada di casa, oltre al cartello, quale presidio trova?

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09