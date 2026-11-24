Comasco

TURATE – Una serata dedicata alla lettura e al confronto tra appassionati di libri. Mercoledì 25 novembre, alle 20.30, lo Spoon Spazio Eventi di viale Roma 68 ospiterà un nuovo appuntamento dello «Spoon River Club del Libro», iniziativa proposta dall’associazione L’Angolo di Zia Amaranta in collaborazione con l’associazione culturale Le Sfogliatelle. Al centro dell’incontro ci sarà il romanzo «Le nostre anime di notte» dello scrittore statunitense Kent Haruf, una storia delicata e intensa che affronta i temi della solitudine, dell’amore e della possibilità di costruire nuovi legami anche in età avanzata.

Ambientato nella cittadina immaginaria di Holt, in Colorado, il libro racconta l’incontro tra due vicini di casa, Addie Moore e Louis Waters, entrambi vedovi, che decidono di affrontare insieme la solitudine. Una vicenda che offre numerosi spunti di riflessione sulle relazioni umane, sulle convenzioni sociali e sul bisogno di compagnia. A moderare la serata sarà Alida Paternostro, che accompagnerà i partecipanti nella discussione sul romanzo e sui suoi protagonisti.

L’iniziativa, condivisa anche attraverso i canali social del Comune di Turate, si propone come un’occasione per ritrovarsi e scambiare opinioni attorno a un’opera letteraria, valorizzando la lettura come momento di incontro e dialogo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero 335 6229932.

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