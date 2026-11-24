Uboldo, prorogata al 10 dicembre la chiusura dell’ufficio postale
24 Novembre 2026
UBOLDO – Slitta ancora la riapertura dell’ufficio postale di Uboldo, in via Ceriani 9. Poste Italiane ha comunicato la proroga della chiusura al pubblico fino al 10 dicembre, per consentire il completamento dei lavori tecnici necessari alla realizzazione del progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.
Durante il periodo di chiusura, per ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e svolgere le operazioni non disponibili in circolarità, cioè quelle legate all’ufficio postale di riferimento del proprio conto o libretto, i cittadini potranno rivolgersi fino al 7 dicembre all’ufficio postale Saronno Up, in via Varese 130.
La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. È inoltre dotata di uno sportello automatico Atm accessibile 24 ore su 24.
Per tutte le altre operazioni è possibile utilizzare anche l’ufficio postale di Origgio, in piazzale XXV Aprile 1, con gli stessi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Anche questa sede dispone di un Atm fruibile H24.
Salvo imprevisti, l’ufficio postale di Uboldo riaprirà regolarmente al pubblico venerdì 11 dicembre. Eventuali variazioni saranno comunicate da Poste Italiane.
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