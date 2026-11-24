SENAGO – L’allarme è scattato prima di mezzogiorno ma è stato subito chiaro che non c’era più niente da fare per la vittima. È stato un conoscente a chiamare il 112 nella tarda mattinata di martedì 24 novembre, dopo aver trovato un uomo senza vita in un camper in via Martinelli. La vittima aveva 58 anni, era italiana e, secondo quanto riportato da MilanoToday, avrebbe abitato nel veicolo.

Per il 58enne sono risultati inutili i soccorsi dell’ambulanza della Sos di Novate Milanese e dell’automedica arrivata da Garbagnate Milanese.

A chiarire le cause della morte sarà l’autopsia. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Rho, con la sezione rilievi dell’Arma. Dai primi accertamenti non sarebbero emersi segni di violenza. Tra le ipotesi resta quella di un malore che abbia colpito l’uomo mentre si trovava nel camper senza lasciargli scampo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09