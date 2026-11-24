Lombardia

MILANO – Rafforzare la prevenzione, migliorare la capacità di riconoscere tempestivamente i segnali della violenza e rendere sempre più qualificata e inclusiva la rete dei servizi di protezione e sostegno. Con questi obiettivi la Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato tre Protocolli d’intesa che consolidano la collaborazione con gli ordini professionali e promuovono una maggiore integrazione tra i soggetti impegnati nel contrasto alla violenza contro le donne.

Il primo è il rinnovo dell’accordo con l’ordine degli Psicologi della Lombardia, mentre il secondo sancisce una collaborazione con l’ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, per il biennio 2027-2028.

La terza delibera approva lo schema di Protocollo ‘Vicini ad ogni donna’, dedicato alla tutela delle donne con disabilità vittime di violenza.

“Il contrasto alla violenza contro le donne – ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini – richiede un lavoro quotidiano, una forte integrazione tra istituzioni e professionisti e la capacità di intervenire prima che le situazioni di rischio diventino emergenze. Con questi tre provvedimenti rafforziamo un sistema di prevenzione e protezione che mette al centro la donna, valorizza le competenze degli operatori e consolida la collaborazione tra i diversi nodi della rete territoriale. Vogliamo che ogni donna possa trovare ascolto, sostegno e risposte adeguate, senza incontrare ostacoli o barriere”.

Il protocollo con l’ordine degli Psicologi

L’accordo con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia prevede un investimento di 30.000 euro e punta a rafforzare il contributo della professione psicologica nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere.

Tra le azioni previste figurano percorsi formativi per favorire l’intercettazione precoce dei segnali di rischio e di allarme nelle donne vittime di violenza e nei minori vittime di violenza assistita, iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità educante, ai professionisti e alla cittadinanza.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla costruzione e alla validazione di strumenti per la presa in carico psicologica delle donne all’interno dei Centri antiviolenza, attraverso gruppi di lavoro scientifici e comunità di pratica tra psicologhe. Un ruolo di supporto strategico sarà svolto anche dall’Osservatorio Pari Opportunità e Generi istituito presso l’Ordine.

Il protocollo con l’ordine degli Assistenti sociali

Altri 30mila euro sono destinati al protocollo con l’Ordine degli Assistenti sociali della Lombardia, anch’esso riferito al biennio 2027-2028. L’intesa punta a rafforzare la formazione specialistica delle assistenti e degli assistenti sociali che operano nei Centri antiviolenza, nei servizi sociali territoriali, nei servizi sociosanitari e negli altri contesti della rete.

Il protocollo promuove inoltre il confronto tra servizi sociali, Centri antiviolenza e Case rifugio, favorendo la conoscenza reciproca dei ruoli e la condivisione di linguaggi e modalità operative. Specifici approfondimenti saranno dedicati alla violenza assistita, al raccordo tra tutela delle donne e protezione dei minorenni e alle questioni applicative dell’articolo 403 del Codice civile nelle situazioni di violenza domestica. Sono previste anche iniziative di sensibilizzazione nei territori e occasioni periodiche di confronto per raccogliere esperienze, criticità e buone pratiche.

‘Vicini ad ogni donna’: più tutela per le persone con disabilità

Il terzo provvedimento, che vede il concerto dell’assessore Guido Bertolaso (Welfare) approva lo schema di protocollo d’intesa della misura ‘Vicini ad ogni donna’, dedicata alla tutela delle donne con disabilità vittime di violenza.

L’iniziativa punta a costruire una rete di soggetti specializzati, rafforzando la collaborazione tra sistema antiviolenza, servizi sociali, sanitari e sociosanitari, realtà che operano nell’ambito della disabilità e Terzo Settore.

Sono coinvolti Regione Lombardia, ATS, ASST, ANCI Lombardia, Centri antiviolenza, Case rifugio, associazioni rappresentative delle persone con disabilità, Ordini professionali ed Enti del Terzo Settore aderenti.

L’obiettivo è favorire l’emersione delle situazioni di violenza, migliorare l’accessibilità dei servizi e delle informazioni e promuovere percorsi integrati e personalizzati di protezione e sostegno, nel pieno rispetto dell’autodeterminazione delle donne con disabilità. Il Protocollo prevede inoltre formazione degli operatori, modalità operative condivise, sensibilizzazione e monitoraggio regionale.

La deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, eventuali progettualità e finanziamenti saranno definiti con successivi provvedimenti.

“Con ‘Vicini ad ogni donna’ – ha spiegato l’assessore Lucchini – compiamo un passo importante per affrontare una dimensione della violenza che richiede attenzione e strumenti specifici. Le donne con disabilità possono incontrare maggiori difficoltà nell’emersione della violenza e nell’accesso ai servizi di protezione. Per questo dobbiamo costruire percorsi realmente accessibili, personalizzati e capaci di rispettare pienamente la loro autodeterminazione. Il diritto alla protezione e alla libertà dalla violenza deve essere garantito a tutte le donne, senza eccezioni”.

Le tre iniziative si inseriscono nel quadro dell’obiettivo strategico 2.2.5 del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

“Il nostro impegno – ha concluso Lucchini – è costruire una rete sempre più forte, competente e vicina alle donne. La prevenzione non può essere affidata a un singolo servizio o a un singolo professionista: nasce dalla capacità di condividere responsabilità, conoscenze ed esperienze. Regione Lombardia continua a investire su questa alleanza tra istituzioni, professionisti e Terzo Settore, perché contrastare la violenza significa anche costruire una comunità capace di riconoscerla, prevenirla e non voltarsi mai dall’altra parte”.

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