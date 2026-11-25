Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Insieme Donna presenta a Caronno Pertusella l’iniziativa “Una ogni tre giorni… non le dobbiamo dimenticare”, il corteo di sensibilizzazione che inizierà alle 17 di oggi da via Adua fino ad arrivare in piazza Pertini.

Anche in caso di pioggia, il corteo partirà dalla Chiesetta della Purificazione in via Adua per poi continuare in corso della Vittoria, via Roma, piazza Aldo Moro, Palazzo Municipale, via Capo Sile, via 4 Novembre, via Ariosto e corso Italia fino ad arrivare in piazza Pertini dove sono previsti, prima della chiusura alle 19.15, diversi interventi dei presenti.

L’iniziativa organizzata dall’Associazione Insieme Donna, oltre alla collaborazione degli studenti e docenti dell’istituto comprensivo Alcide De Gasperi, ha il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella che anche quest’anno, illuminando inoltre di rosso la facciata del palazzo comunale, non si è tirato indietro nell’affrontare un tema di grandissima importanza visti i gravi e raccapriccianti numeri registrati dal 2004 al 2024 che, secondo i report Istat, vedono solo in Italia 1469 donne uccise dal partner o dall’ex. Dati che, dunque, confermano la rilevanza sociale di una giornata che non deve essere solo simbolica ma che ha come fine un appello collettivo reale contro una delle violazioni più diffuse dei diritti umani.

(Foto da archivio)