Groane

CERIANO LAGHETTO – La panchina rossa del Centro Civico di Dal Pozzo, simbolo del contrasto alla violenza di genere, è stata circondata nelle ultime ore dai messaggi di avviso sui comportamenti che sono il primo campanello d’allarme di una relazione pericolosa. “Non è amore se ti manca di rispetto, se ti fa paura, se ti controlla il telefono, se ti fa sentire in colpa, se decide per te, se ti isola dagli altri”. I cartelli riassumono alcuni dei comportamenti sbagliati che devono essere valutati tempestivamente e con attenzione per rendersi conto che si sta vivendo una relazione pericolosa. L’iniziativa è stata promossa dalla Consulta di frazione di Dal Pozzo, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre. Accanto agli avvisi sui comportamenti a rischio, è stato affisso un cartello con il numero antiviolenza 1522, che è quello a cui si possono rivolgere le vittime di violenza.

Il 1522 è il numero pubblico e gratuito antiviolenza e antistalking attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Offre ascolto, sostegno e orientamento alle vittime di violenza di genere e stalking (fisica, psicologica, economica, sessuale o digitale), garantendo l’anonimato. Operatrici specializzate accolgono le richieste di aiuto o di consiglio, anche in più lingue, indirizzano verso centri antiviolenza, case rifugio e servizi socio-sanitari o legali presenti sul territorio, raccolgono richieste di chi subisce abusi o di chi vuole segnalare una situazione di rischio.

“L’iniziativa della Consulta di Dal Pozzo è un segnale forte di attenzione verso il tema della violenza di genere che spesso si insidia in forme subdole nelle relazioni affettive, partendo da comportamenti pericolosi che non devono essere sottovalutati” -dichiara la Vicesindaca e Assessore alla frazione Dal Pozzo, Francesca Sulis. “Come Amministrazione comunale, sull’esempio di questo gesto della Consulta di frazione, rinnoviamo l’invito a vigilare su questo tema rivolto a tutta la comunità per costruire insieme una cultura del rispetto che non lasci spazio ad alcuna forma di sopraffazione”.

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