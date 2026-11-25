Groane

CESANO MADERNO – Oltre cento nuovi alberi messi a dimora in via Po in occasione della Festa dell’albero, iniziativa che ha visto la partecipazione di numerosi bambini, coinvolti direttamente nelle operazioni di piantumazione. Le nuove piante vanno ad aggiungersi alle centinaia di alberi già messi a dimora negli ultimi anni sul territorio comunale, nell’ambito delle iniziative per l’incremento e la valorizzazione del patrimonio verde cittadino.

Protagonisti della giornata sono stati soprattutto i più piccoli, che hanno contribuito personalmente alla messa a dimora degli alberi. Per loro è stata anche un’occasione per avvicinarsi ai temi della tutela ambientale attraverso un’esperienza pratica a contatto con la natura. L’appuntamento è stato realizzato con la collaborazione del Parco delle Groane e di Noi Per Cesano, realtà che ogni anno affiancano il Comune nell’organizzazione della Festa dell’albero.

Attraverso i propri canali social, l’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’importanza di investire nel patrimonio verde cittadino anche nell’interesse delle future generazioni e ringraziando quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

25112026