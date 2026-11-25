Cronaca

CISLAGO – Due presunti furti nel giro di pochi giorni, con modalità analoghe, in un supermercato alla periferia del paese. A segnalare gli episodi è stato un cliente che, attraverso i social, ha raccontato quanto avrebbe avuto modo di osservare durante due visite al punto vendita. Stando alla testimonianza, in entrambe le occasioni sarebbero stati coinvolti due giovani: mentre uno si trovava alla cassa, l’altro sarebbe uscito dal supermercato con della merce senza averla pagata, approfittando dell’apertura del tornello d’ingresso al passaggio di un cliente.

Il primo episodio sarebbe avvenuto attorno alle 18, il secondo alle 14.30. A suscitare la preoccupazione dell’autore della segnalazione è stata soprattutto la ripetizione della stessa scena a distanza di pochi giorni.

Il cliente ha quindi auspicato maggiori controlli nella zona di ingresso e di uscita del supermercato, proprio per prevenire episodi di questo genere. Al momento non è noto se i due presunti furti siano stati denunciati alle forze dell’ordine. La segnalazione ha comunque riportato l’attenzione sul fenomeno dei furti negli esercizi commerciali e sulle misure adottate per contrastarli.

25112026