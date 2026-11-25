Saronnese

CISLAGO – Sabato sera, 21 novembre, nella parrocchia di Santa Maria Assunta si è svolta la cerimonia di ingresso del nuovo parroco, don Massimo Gaio. All’appuntamento hanno preso parte anche i rappresentanti dell’Associazione Confraternite del Santissimo Sacramento della diocesi di Milano.

Su invito della confraternita cislaghese, alla celebrazione era presente la priore generale Marisa Curto, in rappresentanza delle confraternite diocesane, come riferito dall’associazione attraverso i propri canali social.

Il nuovo parroco

Don Massimo Gaio ha assunto da settembre la guida della parrocchia di Cislago, succedendo a don Maurizio Restelli, che aveva svolto il proprio ministero in paese per sedici anni. Un primo appuntamento di benvenuto era stato programmato per domenica 20 settembre, in occasione della festa dell’oratorio Sacro Cuore.

Il nuovo parroco proviene da Monza, dove per undici anni ha guidato la parrocchia di San Gerardo al Corpo. In precedenza era stato parroco ad Asso, in provincia di Como.

L’annuncio del suo trasferimento a Cislago era stato dato lo scorso giugno dal vicario episcopale, monsignor Michele Elli, durante le celebrazioni per san Gerardo, patrono di Monza. In quell’occasione don Massimo aveva già rivolto un messaggio ai suoi futuri parrocchiani: «Cercherò di essere all’altezza. Vi voglio già bene, un saluto a tutti».

Il suo predecessore, don Maurizio Restelli, originario di Saronno, è stato invece destinato alla guida della comunità pastorale «Maria Vergine Madre dell’Ascolto», che riunisce le parrocchie di Biassono, Macherio e Sovico.

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