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GERENZANO – Il conto alla rovescia verso le festività natalizie sta per iniziare anche a Gerenzano. Domenica 29 novembre il paese si animerà per tutta la giornata con “Accendiamo il Natale“, una manifestazione pensata per coinvolgere famiglie e cittadini di ogni età. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura dell’amministrazione comunale insieme a un’ampia rete di realtà locali: la pro loco, l’oratorio San Filippo Neri, il corpo musicale Santa Cecilia, gli Amici di Avsi, l’associazione “I Colori di Gerenzano” e il Gruppo presepe Gerenzano.

Il programma prenderà il via già in mattinata, alle 11, in piazza 25 Aprile. Qui verrà inaugurata la casetta di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli insieme alle loro letterine, accompagnata da un’attività di truccabimbi.

Nel pomeriggio gli appuntamenti si sposteranno nel cuore del paese. Alle 16, al teatro San Filippo Neri di piazza De Gasperi, la compagnia teatrale Eccentrici Dadarò porterà in scena “Un altro canto di Natale“, una lettura teatrale interattiva per bambini con Rossella Rapisarda e Marco Pagani, liberamente ispirata al celebre racconto di Charles Dickens. L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il momento centrale della festa arriverà alle 17.30 in piazza De Gasperi, con la tradizionale accensione dell’albero di Natale sulle note del corpo musicale Santa Cecilia. Subito dopo, negli spazi dell’oratorio, sarà offerta la merenda a tutti i bambini. Nel frattempo, i volontari de “I Colori di Gerenzano” distribuiranno un piccolo dono ai più giovani, mentre gli “Amici di Avsi” allestiranno un banchetto con idee regalo natalizie per raccogliere fondi destinati a progetti di sviluppo nelle aree di emergenza.

La giornata si concluderà alle 18.30 nel cortile di Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14, con l’inaugurazione della terza edizione del “Presepe sotto il Portico“. Per l’occasione sarà attivo uno sportello temporaneo di Poste Italiane dedicato all’annullo filatelico su una cartolina commemorativa dell’evento, prima del brindisi finale con vin brulé e panettone offerti a tutti i presenti. L’allestimento resterà poi visitabile tutti i giorni della settimana.

(foto d’archivio)

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