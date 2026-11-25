Città

SARONNO – Perché Saronno non figura tra i comuni che hanno sottoscritto la convenzione con Ferrovienord per accedere direttamente alle immagini delle telecamere delle stazioni ferroviarie? E quali sono i tempi per l’arrivo della Polfer? Sono le domande che Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, pone all’Amministrazione comunale sulla sicurezza ferroviaria.

“Scorrendo l’elenco delle realtà territoriali che hanno già attivato il servizio di accesso diretto alle immagini della videosorveglianza di Ferrovienord, balza all’occhio l’assenza di Saronno. Un’assenza ancora più significativa se si considera che proprio nella nostra città ha sede il posto centrale di vigilanza dell’intera rete ferroviaria”.

“Sappiamo che Ferrovienord abbia contattato e coinvolto nel progetto anche Saronno e quindi vorremmo capire se il comando di polizia locale di Saronno abbia già la possibilità di accedere direttamente alle immagini. In caso contrario, perché non è stata ancora sottoscritta la convenzione, considerando che la proposta di Ferrovienord è stata rivolta anche al nostro Comune?Si tratta di uno strumento concreto per migliorare la tempestività degli interventi e l’efficacia dei controlli, in una realtà come quella saronnese dove il tema della sicurezza in stazione e nelle aree limitrofe è particolarmente sentito”.

C’è poi il capitolo dell’arrivo della Polfer: “E anche qui è arrivata Ferrovienord perchè l’Amministrazione comunale non fornisce aggiornamenti. Dopo l’annuncio fatto dalla sindaca Ilaria Pagani e ripreso a gran voce, e con molto orgoglio, dal consigliere comunale Massimiliano D’Urso in consiglio comunale, forse con una dose eccessiva di ottimismo, non abbiamo più avuto indicazioni puntuali sulle tempistiche. Ora apprendiamo da Ferrovienord che i lavori per la nuova sede sono in fase di conclusione. L’Amministrazione è a conoscenza dei tempi previsti per l’effettiva attivazione del presidio? Ha ricevuto aggiornamenti? E, se sì, perché non condividerli con il consiglio comunale e con la città?”

E conclude: “Comprendiamo che sui tempi tecnici e sulle procedure di competenza di altri enti l’Amministrazione comunale possa avere margini di intervento limitati. Ma un po’ di onestà intellettuale nella comunicazione non guasterebbe: se i tempi si allungano rispetto a quelli prospettati pubblicamente, sarebbe corretto dirlo.Non chiediamo nuovi annunci, ma risposte puntuali su due questioni concrete che riguardano la sicurezza dei saronnesi”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti