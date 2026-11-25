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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 24 novembre, ci sono l’allarme per i furti di carte di credito ai parcometri di Saronno, un arresto per il tentativo di ottenere farmaci oppioidi con ricette false e i numeri del piano comunale per la cura del verde pubblico.

A Saronno sono stati segnalati diversi furti di carte di credito ai parcometri, con una tecnica basata sulla distrazione degli automobilisti. Secondo le segnalazioni raccolte da Saronno Servizi, alcune persone avvicinano chi sta pagando la sosta, lo distraggono con domande e sottraggono la carta facendo credere che sia rimasta all’interno del parcometro. Gli episodi sono stati segnalati a partire da venerdì 20 novembre nelle zone di via Pola e via Ramazzotti. Per uno dei casi è già stata presentata denuncia. La società invita a non consegnare la carta a sconosciuti, a tenerla sempre sotto controllo durante il pagamento e a contattare immediatamente la banca in caso di sospetta sottrazione.

Due confezioni di un antidolorifico oppioide erano state prenotate in una farmacia di Lazzate, ma il tentativo di ritirare il farmaco con una ricetta falsa si è concluso con un arresto a Lentate sul Seveso. I carabinieri sono intervenuti venerdì 13 novembre dopo la segnalazione della titolare di una farmacia, insospettita da alcune irregolarità nella prescrizione presentata da un 45enne. L’uomo è stato fermato quando è tornato nel pomeriggio, mentre un connazionale di 53 anni è stato bloccato all’esterno. Durante le perquisizioni sono state trovate compresse, 13 ricette già compilate con timbri contraffatti, altre 28 ricette in bianco, denaro e uno scontrino per la prenotazione di ulteriori confezioni del farmaco in una farmacia di Lazzate. Il 45enne è stato trasferito nel carcere di Monza, mentre il 53enne è stato denunciato.

Sono 135 gli alberi abbattuti a Saronno negli ultimi dieci mesi, ma il piano comunale prevede 229 nuove piantumazioni, con un saldo positivo atteso di 94 esemplari. A questi interventi si aggiungono 763 potature e circa 400 alberi sottoposti a valutazione, 127 dei quali con verifiche approfondite. I dati sono stati presentati lunedì 23 novembre durante un incontro pubblico dedicato alla gestione del verde, con la partecipazione dell’agronomo Andrea Tovaglieri. L’investimento per le nuove piante è stimato tra 200 e 240mila euro e comprende anche tre anni di manutenzione e irrigazione, per favorire l’attecchimento degli alberi. Nel corso della serata si è parlato anche della necessità di intervenire sul regolamento del verde privato e sui criteri per le compensazioni in caso di abbattimento.

Saronno Civica interviene sul recente cambio nella Giunta Pagani e sulle scelte amministrative legate al progetto ex Isotta Fraschini. In una nota il gruppo sostiene che proprio l’approvazione del progetto abbia rappresentato il passaggio decisivo per gli equilibri della maggioranza e collega a questa tempistica le dimissioni dell’ex vicesindaco Mattia Cattaneo e l’ingresso di Francesco Licata. La formazione critica inoltre la gestione del bilancio e la decisione di portare in Consiglio comunale, il 30 novembre, una variazione senza convocare la commissione competente. Secondo Saronno Civica, il rimpasto segna l’avvio di una nuova fase politica, nella quale la maggioranza dovrà confrontarsi con le promesse di cambiamento e chiarire la propria visione per il futuro della città.

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