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LAZZATE – Domenica 29 novembre, alle 17.30, l’arengario Carlo Cattaneo di piazza Giovanni Paolo II a Lazzate ospiterà lo spettacolo teatrale Le bisbetiche domate. L’iniziativa, proposta a ingresso gratuito per un pubblico adulto e vietata ai minori di 14 anni, nasce in occasione delle celebrazioni legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A promuovere l’appuntamento sono le quattro liste civiche dell’area delle Groane (Orizzonte Comune di Ceriano Laghetto, Progetto in Comune di Cogliate, Insieme per Misinto e LazzateInMovimento) che anche quest’anno hanno scelto di fare rete per sensibilizzare la cittadinanza attraverso il linguaggio dell’arte. Secondo i promotori, infatti, il contrasto alla violenza di genere richiede un impegno quotidiano che superi la semplice ricorrenza annuale, agendo sul piano educativo e culturale per scardinare pregiudizi e disparità ancora radicati nella società.

Sul palco saliranno le attrici Barbara Rota, Mary Masini, Eva Forlani, Teresina Cunillera, Silvia Maj e Daniela Buonanno, accompagnate dalla voce narrante di Giuliana Atepi. La regia dello spettacolo, prodotto dalla compagnia Ronzinante, è affidata a Stefano Panzeri, mentre la scenografia porta la firma di Michele Masullo.

Attraverso un intreccio di situazioni quotidiane e spunti surreali, la rappresentazione alterna ironia graffiante e momenti di profonda intensità emotiva per indagare il ruolo della donna nel mondo contemporaneo. L’obiettivo della messinscena è portare alla luce quegli automatismi e quegli stereotipi spesso inconsapevoli che condizionano i gesti e il linguaggio di tutti i giorni, invitando gli spettatori a una riflessione condivisa verso un autentico cambiamento culturale.

(foto d’archivio)

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