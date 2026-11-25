Comasco

LOMAZZO – Un appuntamento teatrale per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza contro le donne. Domenica 29 novembre, alle 16.30, il Teatro Rocchetta di via Rocchetta ospiterà lo spettacolo «Barbablù. I panni sporchi si lavano in famiglia», proposto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Sul palco saliranno Laura Negretti e Alessandro Quattro, con la regia di Eleonora Moro, per una produzione di Teatro in Mostra. Lo spettacolo, rivolto a un pubblico adulto, prende spunto dalla celebre fiaba di Barbablù per affrontare il tema della violenza domestica e dei soprusi che possono consumarsi all’interno delle mura familiari.

«L’uomo pensa che è una gran fatica avere tante mogli e che al giorno d’oggi è molto più comodo averne una sola e farle provare, subire, sopportare, penare e patire tutte le violenze possibili e immaginabili»: così viene presentato lo spettacolo, attraverso una provocazione che invita a riflettere sulle dinamiche della violenza nelle relazioni di coppia.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Lomazzo, intende offrire attraverso il linguaggio del teatro un’occasione di riflessione e sensibilizzazione su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale.

L’ingresso allo spettacolo è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

(foto archivio: un precedete evento legato alla Giornata contro la violenza alle donne)

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