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SARONNO – Giornata di pioggia intensa quella di oggi: il tempo si manterrà grigio e bagnato con precipitazioni diffuse che accumuleranno circa 24 millimetri sul territorio. La probabilità di pioggia resta molto alta per gran parte della giornata, spesso vicina al 100%, con rovesci più insistenti nelle prime ore e riprese nel corso del pomeriggio.

Le temperature si manterranno basse e poco variabili: minima intorno a 7 gradi e massima vicino agli 8 gradi. Il cielo apparirà coperto sin dalle prime ore, con nubi compatte che renderanno l’atmosfera umida e fredda. Non sono previste schiarite significative.

Il vento soffierà a intensità moderata, con locali rinforzi soprattutto nelle fasi più perturbate; nulla di estremo ma sufficiente a rendere le condizioni sgradevoli, specie in esterno. Gli accumuli segnalati indicano piogge significative ma non di tipo temporalesco estremo: attenzione ai tratti scivolosi e alla possibile riduzione della visibilità sotto i rovesci più forti.

Per il giorno successivo è atteso un lieve miglioramento: precipitazioni residue e minori quantità, temperature in lieve aumento con massime attorno ai 9 gradi.

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