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SARONNO – Due appuntamenti per ripercorrere i passaggi fondamentali che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana e alla stesura della Costituzione. Saronno celebra l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente con un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza e alle scuole, per approfondire i fatti, i protagonisti e gli esiti di una stagione decisiva della storia italiana.

Il primo incontro è in calendario giovedì 27 novembre alle 20.45 in Villa Gianetti, con ingresso libero. Giuseppe Nigro guiderà l’approfondimento dal titolo “1946. Le elezioni per l’Assemblea Costituente e il Referendum istituzionale nel Collegio Como-Varese-Sondrio”. Fatti, protagonisti, esiti. Un’occasione per ricostruire quanto accaduto nel territorio durante le consultazioni del 1946 e il ruolo che ebbero nella nascita del nuovo assetto istituzionale.

Il secondo appuntamento si terrà lunedì 1° dicembre alle 10.30 all’auditorium Aldo Moro. Al centro dell’incontro ci sarà il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e l’Assemblea Costituente. A curarlo sarà Agostino Giovagnoli, ordinario di Storia contemporanea all’Università Cattolica e commentatore televisivo di Rai Storia, mentre a moderare sarà Giuseppe Nigro. Un appuntamento riservato alle scuole, ma che sarà aperto anche alla cittadinanza in caso di posti disponibili.

(foto archivio)

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