Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Chiara Angaroni relativamente alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Come presidente della commissione Cultura, come consigliera e come donna, in questa giornata contro la violenza sulle Donne, dedico a tutte una poesia scritta da un uomo perchè la sensibilità non ha genere e perché esistono grandi uomini e grandi padri che hanno sostenuto battaglie accanto alle loro mogli e figlie.

Voglio dedicarla a tutte le vittime di violenza. Mi piacerebbe aprire anche una riflessione sul ruolo che la cultura e le parole hanno nel combattere le disparita’ di genere. Alcuni modelli culturali possono contribuire a rafforzare tali diseguaglianze.

La poesia è di Claudio Pagelli.

L’uomo che ti calpesta

Un mare il tuo cuore,

un bosco il tuo corpo.

L’uomo che ti calpesta

non conosce l’acqua

non conosce l’erba

una bufera di lampi

gli squarcia il petto,

il vento nero, dentro.

Un bosco il tuo corpo,

un mare il tuo cuore.

L’uomo che ti calpesta

non conosce l’acqua

non conosce l’erba

Spente le stelle, è buio

il sangue della notte.

Un mare il tuo cuore,

un bosco il tuo corpo.

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