Città

SARONNO – “Dopo circa un anno e mezzo dall’insediamento, l’amministrazione Pagani ha deciso finalmente cosa intenderebbe fare per il Verde a Saronno. Evidentemente è stata necessaria una lunga e profonda riflessione per far sapere che ci sarà un saldo positivo di ben 94 alberi, tra i 135 abbattimenti e le 229 nuove piantumazioni previste”.

Inizia così la nota di Saronno Civica dopo l’incontro con cui l’Amministrazione ha fatto il punto sulla situazione del verde pubblico a partire dal censimento e dagli interventi fatti negli ultimi dieci mesi.

“Di certo che dall’insediamento ad oggi ci sono stati solo gli abbattimenti, oltre ai mancati deceppamenti e le mancate sostituzioni degli alberi abbattuti. Basta fare un giro per Saronno e vedere quanti siano i tondelli desolatamente vuoti.

Ci saranno tre anni di manutenzione e irrigazione. Benissimo: peccato che nel frattempo non si sia dato seguito a quanto contrattualmente già previsto dagli accordi per le forestazioni urbane promosse dall’amministrazione Airoldi con Fnm (Piantalalì) e Rete Clima per circa 3000 tra alberi ed arbusti, lasciando così morire molte essenze.

Peccato anche che quest’estate, nonostante i solleciti dei cittadini, non si sia provveduto a bagnare nemmeno le fioriere del centro, lasciando così morire molte belle pianticelle e arbusti, ben diversamente da quanto proclamato dal programma elettorale della candidata sindaca Pagani che prometteva una città fiorita.

A loro dire ci sono stati dieci anni di manutenzioni carenti: un’affermazione gratuita. Negli ultimi quasi 5 anni le manutenzioni sono state fatte invece regolarmente, è stato fatto un censimento fisico e sistematico mai fatto prima degli alberi presenti sul territorio (basta vedere i cartellini metallici apposti sui tronchi), sono state messe a dimora piante mancanti da moltissimi anni perché morte e mai sostituite, come i nuovi platani resistenti al cancro colorato in via Milano e via Varese, i bagolari a lato dei nuovi parcheggi in via Roma, i nuovi filari di Liriodendron in via Frua e via Cattaneo in sostituzione di piante pesantemente malate o mancanti, i tigli ripiantati presso il monumento ai Caduti di via Primo Maggio o quelli in piazza della stazione, soltanto per citare alcuni degli interventi strutturali effettuati dall’amministrazione Airoldi.

Abbiamo invece visto effettuare potature di bagolari nella zona del centro in pieno agosto 2026, potature di certo non richieste da motivi di sicurezza, potature fatte quando il caldo e la siccità erano ai massimi, una pratica agronomica mai vista prima d’ora.

Quanto al regolamento del Verde rivisto dalla precedente amministrazione dopo oltre venti anni dalla sua ultima stesura, si possono certamente fare delle modifiche, mantenendo però i nuovi criteri di compensazione ambientale introdotti, e cioè che nelle sostituzioni le piante non si contano semplicemente, ma si deve valutare il loro apporto all’ambiente: una pianta maestosa di cento anni non può equivalere a una pianticella che ha pochi anni di vita. Tutto questo chiarito, ci auguriamo che l’attuale amministrazione del Verde possa fare finalmente un salto di qualità che non è di certo dato da un saldo positivo di 94 nuove piante.

Intanto, nell’infografica, qualche dato a conferma da quanto fatto dall’Amministrazione Airoldi.

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