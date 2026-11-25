Città

SARONNO – Venti vie della città per altrettante occasioni di riflessione sui comportamenti che possono essere il campanello d’allarme di una relazione violenta. Torna a Saronno la campagna di sensibilizzazione del Termometro della Violenza, quest’anno con una novità: i messaggi saranno protagonisti di manifesti affissi lungo le strade cittadine.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, promossa nell’ambito delle attività dell’assessorato guidato da Lucy Sasso, punta a portare il tema della prevenzione della violenza nella quotidianità dei saronnesi, anche al di fuori dei tradizionali momenti di incontro e approfondimento.

Il Termometro della Violenza è uno strumento che aiuta a riconoscere i comportamenti che caratterizzano una relazione violenta, dalle forme più sottili di controllo e svalutazione fino alle manifestazioni più gravi. L’obiettivo è contrastare la normalizzazione di questi atteggiamenti e favorire il riconoscimento tempestivo delle situazioni di rischio.

I manifesti sono stati affissi in via Amadeo, Albertario, Brianza, Busnelli, Cattaneo, Cesati, Frua, Primo Maggio, Legnanino, Leopardi, Marzorati, Miola, Monte Santo, Novara, Parini, Pasubio, Piave, San Francesco, Varese e Volonterio. Alla campagna nelle strade si affiancherà quella sui canali social del Comune.

Proseguirà inoltre la distribuzione del Termometro della Violenza nei formati già utilizzati: manifesti a colori 70×100, locandine A3 e segnalibri informativi. Il materiale sarà diffuso nelle scuole, negli ospedali, nei presidi medici, nelle attività commerciali, nelle farmacie, tra le associazioni, in stazione ferroviaria e attraverso le forze dell’ordine.

“Con questa iniziativa vogliamo portare il tema della violenza fuori dai soli momenti di commemorazione e sensibilizzazione, facendolo entrare nella vita quotidiana della città – dichiara l’assessora Lucy Sasso – Alcuni comportamenti vengono ancora minimizzati o non riconosciuti per quello che sono. Le frasi del Termometro vogliono aiutare a fermarsi, riflettere e comprendere che la violenza può manifestarsi in molti modi. Anche un messaggio incontrato lungo la strada può diventare un’occasione per prendere consapevolezza e chiedere aiuto”.

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