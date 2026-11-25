Saronno, il termometro della violenza arriva nelle strade: manifesti in 20 vie della città
25 Novembre 2026
SARONNO – Venti vie della città per altrettante occasioni di riflessione sui comportamenti che possono essere il campanello d’allarme di una relazione violenta. Torna a Saronno la campagna di sensibilizzazione del Termometro della Violenza, quest’anno con una novità: i messaggi saranno protagonisti di manifesti affissi lungo le strade cittadine.
L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, promossa nell’ambito delle attività dell’assessorato guidato da Lucy Sasso, punta a portare il tema della prevenzione della violenza nella quotidianità dei saronnesi, anche al di fuori dei tradizionali momenti di incontro e approfondimento.
Il Termometro della Violenza è uno strumento che aiuta a riconoscere i comportamenti che caratterizzano una relazione violenta, dalle forme più sottili di controllo e svalutazione fino alle manifestazioni più gravi. L’obiettivo è contrastare la normalizzazione di questi atteggiamenti e favorire il riconoscimento tempestivo delle situazioni di rischio.
I manifesti sono stati affissi in via Amadeo, Albertario, Brianza, Busnelli, Cattaneo, Cesati, Frua, Primo Maggio, Legnanino, Leopardi, Marzorati, Miola, Monte Santo, Novara, Parini, Pasubio, Piave, San Francesco, Varese e Volonterio. Alla campagna nelle strade si affiancherà quella sui canali social del Comune.
Proseguirà inoltre la distribuzione del Termometro della Violenza nei formati già utilizzati: manifesti a colori 70×100, locandine A3 e segnalibri informativi. Il materiale sarà diffuso nelle scuole, negli ospedali, nei presidi medici, nelle attività commerciali, nelle farmacie, tra le associazioni, in stazione ferroviaria e attraverso le forze dell’ordine.
“Con questa iniziativa vogliamo portare il tema della violenza fuori dai soli momenti di commemorazione e sensibilizzazione, facendolo entrare nella vita quotidiana della città – dichiara l’assessora Lucy Sasso – Alcuni comportamenti vengono ancora minimizzati o non riconosciuti per quello che sono. Le frasi del Termometro vogliono aiutare a fermarsi, riflettere e comprendere che la violenza può manifestarsi in molti modi. Anche un messaggio incontrato lungo la strada può diventare un’occasione per prendere consapevolezza e chiedere aiuto”.
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Commenti
Che tristezza !!! Vergognoso!!!
Naturalmente STAZIONE SARONNO SUD e dintorni completamente dimenticati.!!!!!!!
Questa amministrazione e compagni ha solo queste idee meschine????
Xche’ una donna nn ci arriva da sola????
Saremo bombardati di cartelli inutili e ridicoli??????
Ah….nn dimenticate di avvisare anche di nn respirare …..visto che la situazione PUZZA e’diventata terribile, alla faccia del Molf.
Ma tanto chi se ne frega….meglio sperperare soldi ed iniziative x luminarie e altre amenita’……vero sindaca?
Neanche i colori riuscite ad azzeccare ! Non posso commentare oltre perché poi non mi pubblicano il commento ma potete immaginare !
ma chi la ha pensata questa genialata? un solo cervello o piú cervelli? ma il comune spende soldi per queste banalitá? si ride per non piangere
Chiedo all’assessore Sasso in questo episodio ormai uno dei tanti: “Saronno, sui cellulari i video raccontano la violenza della rissa: da chi brandisce sedia o bastone, a chi salta su un uomo a terra”
Ma lei dove vive? Secondo lei serve un termometro per segnalare la violenza? Non le basta già vedere le tante immagini di violenza per sapere quanto la violenza, e non solo su le donne, è presente in città? Ma dateci la cura non le avvertenze! Siete lì per fare qualcosa e risolvere i problemi non per segnalare.
https://ilsaronno.it/fotogallery/saronno-sui-cellulari-i-video-raccontano-la-violenza-della-rissa-da-chi-brandisce-sedia-o-bastone-a-chi-salta-su-un-uomo-a-terra/