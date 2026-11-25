Città

SARONNO – La mobilitazione di tanti saronnesi ha centrato l’obiettivo. E’ riuscita a salvare, grazie all’impegno dei volontari, il gattino Simon. Sta meglio e ha ripreso a mangiare dopo giorni di grande apprensione. A fare la differenza sono state le cure dei veterinari, l’impegno dei volontari Pasval Odv e la generosità di quanti hanno risposto all’appello lanciato sulle pagine de ilSaronno, contribuendo con donazioni e alimenti specifici.

Proprio lo scorso 19 novembre, attraverso ilSaronno, l’associazione aveva chiesto aiuto per reperire alimenti specifici per il piccolo Simon. Il gattino, affidato alle cure di una volontaria quando aveva appena pochi giorni di vita, era stato allattato artificialmente ma aveva sviluppato un’intolleranza al latte e un’infiammazione intestinale.

Le sue condizioni avevano destato non poca preoccupazione, anche per la tenerissima età. Per contrastare l’infezione che non accennava a fermarsi sono state necessarie flebo, vitamine e una terapia antibiotica.

Domenica 22 novembre è arrivata la notizia tanto attesa: Simon sta meglio e ha ricominciato a mangiare. I volontari di Pasval Odv, che continuano a prendersi cura del piccolo, hanno voluto condividere la buona notizia con quanti si sono mobilitati per aiutarlo. “Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto con le donazioni. Grazie per il cibo e grazie ai veterinari. E grazie a ilSaronno e alla sua redazione”.

Una bella risposta di solidarietà all’appello dell’associazione, che continua a seguire Simon nel suo percorso di crescita.

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