Saronno, Madonna che scioglie i nodi: proseguono gli appuntamenti di preghiera al Santuario
25 Novembre 2026
SARONNO – Proseguono al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno gli appuntamenti dedicati alla Madonna che scioglie i nodi, iniziati lunedì 23 novembre e destinati a concludersi sabato 28 novembre con il saluto finale alla statua.
Anche oggi, mercoledì 25 novembre, alle 17.25 è prevista l’esposizione della statua della Madonna, accompagnata dal tradizionale gesto della «fazzolettata». Alle 17.30 seguirà la recita del rosario, con la meditazione dei misteri della gloria attraverso gli scritti di san Massimiliano Maria Kolbe, mentre alle 18 sarà celebrata la messa. Il programma si ripeterà domani, giovedì 26 novembre, con la meditazione dei misteri della luce.
Gli appuntamenti di venerdì e sabato
Venerdì 27 novembre un nuovo gruppo di fedeli si consacrerà all’Immacolata. Al termine della celebrazione saranno distribuite a tutti i presenti le «Medagliette Miracolose», proprio nel giorno dedicato alla loro memoria.
Sabato 28 novembre si terranno invece l’ultimo affidamento dei «nodi», ovvero delle intenzioni di preghiera dei fedeli, e il saluto conclusivo alla statua della Madonna che scioglie i nodi.
Le informazioni per i fedeli
Per agevolare la partecipazione agli appuntamenti, dalle 17 sarà possibile parcheggiare anche sul campo da calcio in erba e sul campo da basket, entrambi accessibili da viale Santuario 21.
Chi non potesse partecipare personalmente potrà far pervenire la propria intenzione di preghiera, il proprio «nodo da sciogliere», anche a distanza, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure inviando una lettera al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, piazza Santuario 1, 21047 Saronno (Varese).
25112026