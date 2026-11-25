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SARONNO – Tre ragazzini lanciano sassi contro un’auto in transito tra Saronno e Gerenzano. A raccontare l’accaduto è stata la conducente della vettura, che ha condiviso la propria disavventura sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se” dopo aver informato i carabinieri.

L’episodio, secondo la testimonianza della ragazza, è avvenuto intorno alle 18.30. A lanciare i sassi tre giovanissimi, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, tutti con i capelli ossigenati, uno in bicicletta e gli altri due a piedi. Al lancio dei sassi contro la vettura sono seguiti pesanti insulti all’indirizzo dell’automobilista.

“Senza alcuna motivazione hanno lanciato dei sassi contro l’auto che stavo guidando e poi mi hanno insultato gratuitamente con epiteti pesanti”. Un episodio che ha lasciato la conducente profondamente scossa, anche per la giovanissima età dei protagonisti.

“Sono rimasta basita e sconvolta perché è avvenuto in fretta e in modo inatteso, e mi resta addosso un profondo dispiacere pensando ai ragazzi che costruiranno la futura società. Per fortuna sono consapevole che non tutti sono così e nutro ancora speranza”.

La donna ha riferito di aver informato dell’accaduto i carabinieri, sottolineando la cortesia con cui è stata accolta la sua segnalazione.

Nel suo intervento sui social l’automobilista ha anche voluto anticipare eventuali commenti, precisando che i tre ragazzini erano italiani.

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