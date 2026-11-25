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SARONNO – Centotrenta accessi al centro antiviolenza Rete Rosa dall’inizio del 2026 a oggi. È questo il dato da cui è partita la presidente Oriella Stamerra nel suo intervento durante il flash mob organizzato, sabato 21 novembre, in piazza Libertà, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un numero che racconta quanto la violenza di genere sia una realtà concreta anche nel Saronnese e che ha dato ancora più forza al messaggio dell’iniziativa: “Il tempo è adesso”.

Al centro della piazza è stato realizzato un muro composto da parole di violenza, espressioni offensive e frasi che le donne accolte dal centro antiviolenza si sentono rivolgere ripetutamente. Un’installazione simbolica per rendere visibile ciò che troppo spesso resta nascosto e richiamare l’attenzione sulla responsabilità collettiva nel contrastare la violenza.

“In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi abbiamo voluto portare in piazza la necessità di un’azione da parte di tutti, nessuno escluso”, ha spiegato Rete Rosa nel messaggio condiviso dopo la manifestazione.

“La violenza ci riguarda tutti, il cambiamento anche. Perché scegliere di cambiare significa farlo insieme, partendo da oggi. Scegli di cambiare. Non domani, oggi”.

Il flash mob è stato il risultato di un lavoro di preparazione che ha coinvolto anche Cantiere 21, impegnato per giorni nella realizzazione dell’iniziativa. Rete Rosa ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione e il Comune di Saronno, che ha patrocinato l’evento.

La giornata non si è conclusa in piazza Libertà. Dopo il flash mob, i partecipanti si sono spostati in municipio per un momento di riflessione e confronto dedicato alla violenza digitale, una delle forme attraverso cui possono manifestarsi controllo, intimidazioni e abusi nei confronti delle donne. QUI LA SINTESI DELL’ASSESSORA LUCY SASSO

A chiudere la giornata, il messaggio rilanciato da Rete Rosa: “Il tempo è adesso. Solo insieme possiamo cambiare le cose”. Un appello che assume un significato ancora più concreto alla luce dei 130 accessi registrati dal centro antiviolenza saronnese nei primi mesi del 2026.

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Saronno, il flashmod trasforma parole della violenza in un muro di speranza con Rete Rosa

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