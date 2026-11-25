Città

SARONNO – Quattromila cartoline per dare un volto alla violenza, riconoscerla e non voltarsi dall’altra parte. Rete Rosa è tra i protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione promossa da Asst Valle Olona per contrastare la violenza sulle donne e far conoscere le possibilità di aiuto presenti sul territorio.

L’associazione saronnese, insieme al centro antiviolenza E.VA Odv, ha aderito al progetto che prende il via in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ma che punta a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno durante tutto l’anno.

Il cuore dell’iniziativa è la distribuzione, nei primi giorni di dicembre, di 4mila cartoline lenticolari nelle dieci Case di comunità, nei pronto soccorso e nelle sedi dei centri antiviolenza. L’immagine raffigura il volto di una donna che, cambiando l’angolazione da cui si osserva la cartolina, passa da un’espressione che richiama i segni della violenza a una più serena. L’invito è racchiuso in una parola: “Guardami”.

“La violenza non deve restare invisibile. Nessuna donna deve restare sola” è lo slogan scelto per la campagna, accompagnata anche dall’illuminazione di rosso delle facciate dei tre presidi ospedalieri di Asst Valle Olona, compreso quello di Saronno, nelle serate del 24 e 25 novembre.

A rimarcare l’importanza della collaborazione tra il mondo sanitario e i centri antiviolenza è Oriella Stamerra, presidente di Rete Rosa.

“Alle donne che si rivolgono al nostro Centro offriamo ascolto, accoglienza, supporto psicologico e legale, accompagnamento sociale e sostegno nel percorso verso l’autonomia. Abbiamo aderito con convinzione al progetto di Asst Valle Olona, riconoscendo nelle azioni previste un ulteriore passo avanti nella collaborazione già consolidata sul territorio.”

A raccontare la portata dell’impegno dell’azienda sanitaria sono anche i numeri: da marzo sono state prese in carico circa 50 donne, mentre sono 108 i partecipanti formati attraverso il corso per il contrasto alla violenza contro le donne, arrivato alla sesta edizione.

A fornire i dati è la direttrice generale Daniela Bianchi, che ha voluto ringraziare gli operatori e i centri antiviolenza per il lavoro quotidiano.

“I servizi sanitari sono infatti anche presidi fondamentali di prevenzione, informazione e intercettazione delle situazioni di violenza”, sottolinea la direttrice sanitaria Francesca Crespi.

“Spesso è proprio nei pronto soccorso che la violenza riesce a emergere e a essere intercettata”, rimarca Cinzia Di Pilla, fondatrice di E.VA Odv.

Il direttore sociosanitario John Tremamondo ha evidenziato l’importanza di costruire percorsi condivisi di protezione, ascolto e accompagnamento verso l’autonomia.

Tra le iniziative messe in campo da Asst Valle Olona anche la Stanza Rosa, uno spazio protetto e riservato all’interno del pronto soccorso di Busto Arsizio, dedicato alle persone che arrivano in ospedale dopo aver subito violenze, abusi o maltrattamenti. A sostegno delle donne prese in carico, i Lions hanno inoltre donato kit contenenti beni di prima necessità, dai pigiami ai prodotti per l’igiene personale.

Resta centrale anche il richiamo al 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking, gratuito e attivo 24 ore su 24, a cui è possibile rivolgersi per chiedere aiuto, ricevere ascolto e informazioni sui servizi disponibili sul territorio.

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