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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale.

In queste settimane l’autunno sta regalando a Saronno scorci suggestivi, con i viali alberati che si tingono di giallo e rosso creando tappeti di foglie bellissimi alla vista. Gli alberi, però sono tanti e per questo, in queste settimane di picco, stiamo mettendo il massimo impegno per stare al passo con la velocità con cui cadono le foglie ed evitare che, con l’umidità, rendano scivolose strade e marciapiedi o ostruiscano i tombini e caditoie.

Per questo motivo, l’Amministrazione comunale, in stretta sinergia con Amsa e il Nucleo Ambiente ed Energia del Comune, ha attivato e potenziato lo speciale Piano di raccolta foglie 2026-2027, avviato a metà ottobre e ora nel vivo delle operazioni.

Il piano prevede un monitoraggio costante delle strade cittadine da parte dei tecnici comunali e del personale di coordinamento Amsa permettendo di programmare settimanalmente gli interventi nelle zone alberate e di integrare rapidamente le vie che presentano maggiori criticità.

Accanto alle spazzatrici meccaniche, gli operatori a terra utilizzano soffiatori elettrici di ultima generazione (a basso impatto acustico ed emissioni zero) e, nei punti più complessi, anche mezzi di supporto dotati di tubo aspirafoglie.

“I tappeti di foglie colorate rendono la nostra città bellissima in questa stagione, ma per garantire sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti ed evitare problemi ai tombini è indispensabile intervenire con tempestività – commenta Francesca Rufini, assessora alla Transizione Ecologica del comune di Saronno.

“Grazie al monitoraggio costante dei nostri uffici e alla collaborazione con le squadre Amsa stiamo lavorando strada per strada cercando di stare dietro alla pioggia di foglie! Chiediamo ai cittadini un piccolo aiuto nel rispettare i divieti di sosta per la pulizia strade, così da permettere ai mezzi di operare al meglio”.

Per effettuare segnalazioni, ricordiamo di utilizzare i canali ufficiali Amsa e quindi di scaricare e utilizzare l’App Puliamo, di accedere al sito o chiamare il numero verde 800332299.

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