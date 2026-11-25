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SARONNO – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie prende il via la nuova edizione del concorso “Saronno, città delle vetrine natalizie. Le vetrine in festa della tua città”. L’iniziativa è promossa da Radiorizzonti InBlu Saronno in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio e Ascom Saronno, con il patrocinio del Comune di Saronno.

L’obiettivo del contest è vivacizzare le vie del commercio di Saronno durante il periodo natalizio tramite la realizzazione da parte dei commercianti aderenti di una vetrina che rappresenti il Natale, scegliendo una delle due categorie: il Natale con simboli religiosi o il Natale tradizionale. Circa 60 le vetrine che nel centro di Saronno hanno aderito in questo anno all’iniziativa (l’elenco completo è riportato in calce al comunicato). Le vetrine potranno essere votate a partire dal 22 novembre e fino al 31 gennaio.

Tutti i negozianti partecipanti esporranno la locandina “Vota la vetrina più bella” con il numero abbinato alla propria vetrina da utilizzare per esprimere la preferenza. A fare la differenza saranno la fantasia e l’estro creativo (non saranno ammessi allestimenti del tutto simili a quelli dell’anno precedente).

Chi vota e come

Le vetrine saranno votate dai clienti e dai cittadini che esprimeranno i propri voti inquadrando il Qr Code esposto in vetrina o all’interno dell’esercizio commerciale. Ogni votante (identificato dall’indirizzo mail) ha diritto a inviare un voto per ognuna delle categorie. Ultimo giorno valido per il voto sarà il 31 gennaio. Una apposita commissione di Radiorizzonti raccoglierà i voti pervenuti dichiarando la vetrina vincitrice (una per categoria) attraverso apposito annuncio radio e comunicato stampa dal 9 gennaio.

Chi vince e cosa

Gli esercenti vinceranno una targa, un pacchetto di spot radiofonici, buoni acquisto, abbonamento digitali a quotidiani locali. Tra tutti i votanti verranno estratti premi dedicati, tra cui un buono spesa da 100

euro o buoni acquisto insieme all’abbonamento digitale a quotidiani locali. I nomi delle vetrine vincitrici saranno annunciati in diretta radiofonica durante la trasmissione Orizzonti Magazine il 9 gennaio alle 9:30, mentre la cerimonia ufficiale di premiazione si svolgerà lo stesso giorno alle 11 in una sede che

verrà comunicata per tempo.

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