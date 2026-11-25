Softball

SARONNO – Numerosi riconoscimenti per il Saronno Softball e Baseball in occasione della convention 2026 del Comitato regionale Lombardia della Federazione italiana baseball softball (Fibs), che si è svolta domenica 22 novembre al Centro Congressi Syensqo di Bollate. L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per celebrare le società, le squadre e le atlete che si sono distinte nel corso della stagione agonistica appena conclusa.

A ricevere i riconoscimenti sono state tutte e tre le formazioni giovanili del softball saronnese, Under 13, Under 16 e Under 19, protagoniste di un percorso che le ha portate a conquistare l’accesso alle finali nazionali dei rispettivi campionati. Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto dalla società nerazzurra nel settore giovanile. Due anche i riconoscimenti individuali assegnati ad atlete del Saronno: Flavia Lavinia Stoppani, della categoria Under 13, e Anita Bartoli, Under 22, sono state premiate per i successi ottenuti con le rispettive nazionali italiane.

La convention regionale ha dunque rappresentato un’occasione per tracciare un bilancio positivo della stagione saronnese, caratterizzata dai risultati delle formazioni giovanili e dalle soddisfazioni maturate in ambito internazionale con la maglia azzurra. «Tante soddisfazioni, frutto di tanto lavoro», il commento della società saronnese attraverso i propri canali social, a sottolineare l’impegno delle atlete e degli staff tecnici nel corso dell’annata sportiva.

25112026