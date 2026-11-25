Groane

SOLARO – L’Istituto comprensivo Regina Elena aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con iniziative di sensibilizzazione e riflessione. Protagonisti gli alunni delle classi terze, impegnati a promuovere una cultura del rispetto tra i compagni. In occasione della ricorrenza, gli studenti hanno installato alla cancellata della scuola il Muro delle bambole, un’installazione simbolica per richiamare l’attenzione sul tema della violenza di genere e sulla necessità di contrastarla.

Accanto a questa iniziativa, gli alunni regaleranno alle compagne un segnalibro con la scritta “Nemmeno con un fiore”, accompagnando il dono con alcune frasi preparate da loro: “Ti doniamo questo segnalibro con la scritta ‘Nemmeno con un fiore’ perché il rispetto, la gentilezza e l’amore non fanno mai male. Ogni persona ha il diritto di essere libera, ascoltata e rispettata. Insieme diciamo no a ogni forma di violenza e sì alla cultura del rispetto”.

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