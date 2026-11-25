Cronaca

BREGNANO – Due arresti e quasi 170 grammi di droga sequestrati: è il bilancio dell’operazione antidroga condotta nella serata di lunedì 23 novembre dai carabinieri della stazione di Cermenate, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria.

L’intervento è avvenuto nei boschi lungo la strada provinciale 31, in località Cascina Roncaccio, al confine tra Bregnano e Cadorago. I militari hanno individuato un bivacco nascosto nella vegetazione, bloccando due cittadini marocchini di 39 e 21 anni, arrestati con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati 168,9 grammi di hashish, cocaina ed eroina, oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, cinque telefoni cellulari e 1.350 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

I due arrestati sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Cantù, in attesa del processo per direttissima al tribunale di Como. Dall’inizio dell’anno sono 17 gli arresti effettuati nell’ambito dei servizi congiunti tra i reparti territoriali dei carabinieri comaschi e gli Squadroni Cacciatori per contrastare lo spaccio nelle aree boschive.

25112026