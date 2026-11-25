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VENEGONO INFERIORE – Grande partecipazione sabato mattina, 21 novembre, in municipio per la cerimonia di premiazione del concorso dedicato ai diritti dell’infanzia, iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle scuole del paese.

Protagonisti dell’appuntamento sono stati i bambini della scuola dell’infanzia San Francesco e gli studenti della scuola primaria e della secondaria di primo grado, accompagnati in questo percorso dai rispettivi insegnanti.

La premiazione si è svolta all’indomani della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra ogni anno il 20 novembre, anniversario dell’adozione da parte dell’Onu, nel 1989, della Convenzione sui diritti dell’infanzia. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per richiamare l’attenzione sui diritti fondamentali dei più piccoli, tra i quali quelli all’istruzione, alla salute, alla protezione e al gioco, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni in un percorso di sensibilizzazione.

Attraverso i propri canali social, l’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’appuntamento, rivolgendo un ringraziamento agli alunni e agli insegnanti delle tre scuole per il contributo offerto alla riuscita dell’iniziativa.

(foto: un precedente evento sullo stesso tema)

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