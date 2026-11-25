Saronnese

SARONO – Al via l’iniziativa regionale per cambiare il punto di osservazione e responsabilizzare l’intera società sul tema della violenza di genere. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Conferenza regionale Donne Democratiche insieme al Partito Democratico della Lombardia lanciano la campagna di sensibilizzazione e mobilitazione “La violenza non è un destino. Il patriarcato uccide”.

Un messaggio diretto, rivolto a tuttə, al fine di smontare gli alibi culturali che ancora oggi giustificano o minimizzano gli atteggiamenti violenti.

La violenza maschile contro le donne affonda le proprie radici nel patriarcato e in rapporti di potere asimmetrici, alimentati ogni giorno da stereotipi, disparità e linguaggi di possesso. Non si tratta di un fatto privato o di un’emergenza isolata: è, anzi, un fenomeno sistemico che chiama in causa una responsabilità collettiva. Per questo motivo, il contrasto alla violenza non può concentrarsi esclusivamente sulla vittima e su ciò che le donne devono fare per proteggersi o difendersi: la vera sfida è culturale richiede, piuttosto, di agire alla radice che muove la mano violenta, costruendo relazioni fondate sulla libertà, sul rispetto e sulla reciprocità.

La campagna si articola su più messaggi, accomunati da un unico, netto filo conduttore: “Il patriarcato uccide”, un claim trasversale, scelto per definire la matrice culturale e di potere che trasforma la disparità in violenza e, nei casi più estremi, in femminicidio.

“La violenza non è un destino” ribadisce che la violenza maschile non è una fatalità inevitabile, ma un comportamento agito da uomini che hanno la responsabilità di riconoscerlo e interromperlo.

“Se le controlli il telefono è violenza” e “Se le impedisci di uscire con le sue amiche è violenza” sono rivolti in particolare alle nuove generazioni, traducono invece i segnali del controllo quotidiano, smascherando come vere e proprie forme di violenza psicologica e isolamento quei comportamenti troppo spesso normalizzati o spacciati per gelosia.

“Solo sì è sì. Senza consenso è violenza” è un richiamo netto alla cultura del consenso come fondamento imprescindibile di ogni relazione libera e paritaria, un tema su cui le Donne Democratiche e il Partito Democratico sono da tempo impegnati in prima linea anche sul piano legislativo.

“Con questa campagna vogliamo spingere la politica e l’opinione pubblica a riflettere su come, seppur necessario, non sia sufficiente intervenire solo sul piano della repressione e dell’assistenza, perché quando si arriva a quel punto la violenza è già stata agita – dichiarano congiuntamente Veronica Tentori, Portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della Lombardia, e Silvia Roggiani, Segretaria regionale del Pd Lombardia – Servono invece scelte e investimenti strutturali di lungo periodo, a partire dall’introduzione dell’educazione sessuo-affettiva nelle scuole, per sradicare la cultura patriarcale che conduce alla violenza e perché la libertà e l’emancipazione delle donne misurano la qualità stessa della nostra democrazia”.

La campagna sarà diffusa sui canali social e digitali, ma sarà anche affissa e distribuita fisicamente nei circoli e nei luoghi pubblici di tutta la Lombardia per portare questo messaggio nelle comunità. Il 25 novembre è la giornata in cui ricordiamo con commozione e cordoglio tutte le donne vittime di violenza e di femminicidio. Ma il ricordo non diverrà utile finché non ci assumeremo tuttə la responsabilità collettiva di riconoscere il problema come culturale. Affinché non accada più.

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