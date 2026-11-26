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UBOLDO – Il Natale uboldese si arricchisce quest’anno di un nuovo appuntamento dedicato alla tradizione, all’artigianato e alla spiritualità. In vista delle festività, il Circolo Acli di Uboldo Aps, in collaborazione con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, ha organizzato “L’arte del presepe in chiesa San Cosma”, la prima edizione di una rassegna espositiva interamente dedicata alla Natività.

L’iniziativa nasce con un duplice intento celebrativo: ricordare la figura di San Francesco d’Assisi nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della sua morte, e rendere omaggio a colui che nel lontano 1223 ideò e mise in scena a Greccio il primo presepe vivente della storia.

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto lo scorso aprile con la mostra d’arte sacra “800 anni con noi“, gli organizzatori hanno scelto di riaprire le porte della suggestiva chiesa dei Santi Cosma e Damiano per offrire ai cittadini un nuovo percorso tra arte e fede.

L’esposizione raccoglierà le creazioni realizzate da artisti amatoriali e presepisti del territorio, accompagnando i visitatori alla riscoperta del significato più autentico del Natale attraverso la cura dei dettagli, la ricostruzione dei luoghi storici e i personaggi simbolo della Natività. L’auspicio dei promotori è che la cittadinanza possa accogliere questa proposta con lo stesso entusiasmo e lo spirito umile che contraddistinsero il poverello d’Assisi.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 19 dicembre alle 15, e l’allestimento rimarrà visitabile fino al 6 gennaio 2027. Durante tutto il periodo natalizio la chiesa sarà aperta il martedì mattina dalle 10 alle 12, il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 17, e nei fine settimana (sabato e domenica) sia al mattino dalle 10 alle 12 sia al pomeriggio dalle 14 alle 17. È prevista inoltre un’apertura straordinaria per il giorno di capodanno, venerdì 1 gennaio, dalle 14 alle 17, mentre la mostra resterà chiusa nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure consultare la pagina Facebook Circolo Acli Uboldo Aps.

(foto d’archivio)

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